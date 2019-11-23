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Милевский: «Безумно рад, что на закате своей карьеры стал чемпионом там, где родился!»
Источник материала: Tut.by
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями после завоевания титула чемпионов Беларуси.
— Для меня это исключительное чемпионство! Я безумно рад, что именно на закате своей интересной карьеры стал чемпионом именно там, где я родился!
И я сейчас счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Без него ничего бы этого не было! Смотрите, как люди довольны и счастливы! Спасибо ему большое, он больше всех заслужил! — сказал Милевский в эфире
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал завоевание чемпионства с клубом после сегодняшней победы над «Витебском» (1:0).
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