Милевский: «Безумно рад, что на закате своей карьеры стал чемпионом там, где родился!»

Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями после завоевания титула чемпионов Беларуси.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Для меня это исключительное чемпионство! Я безумно рад, что именно на закате своей интересной карьеры стал чемпионом именно там, где я родился!

И я сейчас счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Без него ничего бы этого не было! Смотрите, как люди довольны и счастливы! Спасибо ему большое, он больше всех заслужил! — сказал Милевский в эфире «Беларусь 5» .