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Игроки Бреста пришли на чемпионскую пресс-конференцию с большими бутылками и украинским флагом

24.11.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После исторической победы над «Витебском» брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Поэтому на пресс-конференцию игроки пришли с огромными бутылками шампанского, из которых поливали друг друга.

Они также скандировали «Брест — чемпион страны», а один из них пришел с украинским флагом на пленчах. Напомним, единственный гол во встрече забил именно украинец Алексей Хобленко.


 
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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