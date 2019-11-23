Игроки Бреста пришли на чемпионскую пресс-конференцию с большими бутылками и украинским флагом

Источник материала: Tut.by

После исторической победы над «Витебском» брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Поэтому на пресс-конференцию игроки пришли с огромными бутылками шампанского, из которых поливали друг друга.

Они также скандировали «Брест — чемпион страны», а один из них пришел с украинским флагом на пленчах. Напомним, единственный гол во встрече забил именно украинец Алексей Хобленко.