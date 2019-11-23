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Невероятные эмоции! Как брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси

24.11.2019 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня — знаменательный день для всего белорусского футбола. Во-первых, брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны, а во-вторых, прервана невероятная 13-летняя победная серия БАТЭ. Как проходил «золотой» для брестчан матч, какими были эмоции игроков и болельщиков — в горячем фоторепортаже TUT.BY.
























 
 
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Фоторепортаж с «золотого» матча между брестским «Динамо» и «Витебском».
 
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