Невероятные эмоции! Как брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сегодня — знаменательный день для всего белорусского футбола. Во-первых, брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны, а во-вторых, прервана невероятная 13-летняя победная серия БАТЭ. Как проходил «золотой» для брестчан матч, какими были эмоции игроков и болельщиков — в горячем фоторепортаже TUT.BY.



























































































