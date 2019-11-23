Самым дорогим брендом Украины стала вода «Моршиньска»

Источник материала: Ежедневник



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Его стоимость – 550 млн долларов.

Суммарная стоимость 100 самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 млрд долларов. Об этом стало известно по результатам рейтинга журнала НВ и компании MPP Consulting.

Лидером рейтинга стала вода «Моршиньска», бренд которой подорожал за год на 3,2% и составил 550 млн долларов, пишет «Дело».

В топ-10 также вошли логистическая компания «Нова пошта» (310 млн.), онлайн-ретейлер Rozetka (302 млн.), «Приватбанк» (299 млн.), Roshen (276 млн.), Sandora (252 млн.), «Хортиця» (215 млн.), «Наша Ряба» (189 млн.), ретейлер АТБ (168 млн.) и «Хлібный Дар” (159 млн.).

В рейтинге впервые начали появляться "умные" стартапы. В сотне — 15 новичков. При этом IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12 место со стоимостью в 150 млн долларов. Также стартап PetCube оказался на 51 месте со стоимостью 25 млн долларов.

Самый большой рост в Топ-5 показала компания Roshen +34% в сравнении с 2018 годом. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.