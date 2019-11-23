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Самым дорогим брендом Украины стала вода «Моршиньска»
24.11.2019 17:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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Его стоимость – 550 млн долларов.
Суммарная стоимость 100 самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 млрд долларов. Об этом стало известно по результатам рейтинга
Лидером рейтинга стала вода «Моршиньска», бренд которой подорожал за год на 3,2% и составил 550 млн долларов, пишет
В топ-10 также вошли логистическая компания «Нова пошта» (310 млн.), онлайн-ретейлер Rozetka (302 млн.), «Приватбанк» (299 млн.), Roshen (276 млн.), Sandora (252 млн.), «Хортиця» (215 млн.), «Наша Ряба» (189 млн.), ретейлер АТБ (168 млн.) и «Хлібный Дар” (159 млн.).
В рейтинге впервые начали появляться "умные" стартапы. В сотне — 15 новичков. При этом IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12 место со стоимостью в 150 млн долларов. Также стартап PetCube оказался на 51 месте со стоимостью 25 млн долларов.
Самый большой рост в Топ-5 показала компания Roshen +34% в сравнении с 2018 годом. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.
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Его стоимость – 550 млн долларов.
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