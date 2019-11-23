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«За один день до…» Скардино показала фото, сделанные накануне рождения сына

24.11.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в своем Instagram несколько снимков из фотосессии, которая прошла накануне рождения ее ребенка, сообщает «Минск-Новости».

На нескольких фото спортсменка в руках держит кролика. Вот, что она говорит по этому поводу:

— На съемке, я не могла и представить, что через 1 день у меня на плече будет так же лежать наш сын.

К слову, на одном из снимков кролик как раз лежит головой на плече Скардино.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в своем Instagram несколько снимков из фотосессии, которая прошла накануне рождения ее ребенка,...
 
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