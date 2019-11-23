В Бобруйске уволили двух радиодиджеев — оба говорили о низком рейтинге города

TUT.by . Чуть позже об увольнении узнал и Киреев — и рассказал об этом журналистам





Официальной причиной увольнения Ходжаева руководитель радио Алена Родовская назвала прогул. По ее словам, сотрудник не вышел на работу, не предупредив об этом непосредственного начальника. Однако другие сотрудники редакции Zефир.FM на условиях анонимности рассказали, что реальная причина увольнения — выданная в эфир информация о рейтинге городов Беларуси, в котором Бобруйск оказался на предпоследнем месте.





Рейтинг этот — не официальный, но популярный. Его обсуждали во многих СМИ, в том числе он упоминался в сюжете Белтелерадиокомпании. И отнюдь не в негативном ключе.









Радио Zефир.FM вместе с каналом “Бобруйск-360”, сайтом bobrlife.by и газетой “Бабруйскае жыццё” входят в состав медиахолдинга “Бабруйскае жыццё”. Учредитель всех этих СМИ — Бобруйский горисполком.





Вадим Киреев, работавший линейным диджеем на радио Zефир.FM со дня его основания, узнал о своём увольнении на пару дней позже. По его словам, главный редактор медиахолдинга Виталий Авсеенко не объяснил причин. Он уже нашёл новую работу.