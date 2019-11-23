ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске уволили двух радиодиджеев — оба говорили о низком рейтинге города

24.11.2019 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С бобруйского радио уволили двух ведущих утреннего шоу, которые рассказывали о низком рейтинге Бобруйска среди других белорусских городов. Диджеи станции Zефир.FM Павел Ходжаев и Вадим Киреев обсудили рейтинг, составленный “Центром новых идей” 11 ноября. А 15 ноября Ходжаеву передали, что на радио он больше не работает.

Чуть позже об увольнении узнал и Киреев — и рассказал об этом журналистам TUT.by.

Официальной причиной увольнения Ходжаева руководитель радио Алена Родовская назвала прогул. По ее словам, сотрудник не вышел на работу, не предупредив об этом непосредственного начальника. Однако другие сотрудники редакции Zефир.FM на условиях анонимности рассказали, что реальная причина увольнения — выданная в эфир информация о рейтинге городов Беларуси, в котором Бобруйск оказался на предпоследнем месте.

Рейтинг этот — не официальный, но популярный. Его обсуждали во многих СМИ, в том числе он упоминался в сюжете Белтелерадиокомпании. И отнюдь не в негативном ключе.


Радио Zефир.FM вместе с каналом “Бобруйск-360”, сайтом bobrlife.by и газетой “Бабруйскае жыццё” входят в состав медиахолдинга “Бабруйскае жыццё”. Учредитель всех этих СМИ — Бобруйский горисполком.

Вадим Киреев, работавший линейным диджеем на радио Zефир.FM со дня его основания, узнал о своём увольнении на пару дней позже. По его словам, главный редактор медиахолдинга Виталий Авсеенко не объяснил причин. Он уже нашёл новую работу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С бобруйского радио уволили двух ведущих утреннего шоу, которые рассказывали о низком рейтинге Бобруйска среди других белорусских городов. Диджеи станции Zефир.FM...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это позор нашей системе образования»: в Каменецком районе учитель пытается спасти от закрытия белорусскоязычную школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика