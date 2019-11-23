«Это позор нашей системе образования»: в Каменецком районе учитель пытается спасти от закрытия белорусскоязычную школу

tut.by . В деревне Омеленец на улице Центральной стоит одноэтажное деревянное здание средней школы. Это единственная во всем Каменецком районе белорусскоязычная средняя школа. В ближайшее время ее могут закрыть, пишет





За сохранение школы выступает учитель географии и физрук Павел Кендысь. В середине ноября он разместил в интернете петицию с требованием не допустить решения о закрытии учебного заведения и попросил чиновников объяснить, почему за 30 лет (!) в районном бюджете не нашлось средств на строительство в Омеленецкой СШ спортзала или хотя бы туалета.









Павел Кендысь. Фото: Станислав КОРШУНОВ





Сам Павел родился в России, но вырос в Омеленце. Закончил школу, уехал на время в Брест в университет. Отучился и вернулся назад. Пробовал, говорит, жить в городе — не получилось. Куда бы ни уезжал, а все равно в деревню тянет. Возможно, поэтому у него и душа больше других болит за местную школу: боится, что если ее закроют, и на деревне можно будет ставить крест:





«Я ўвогуле рускамоўны. Для мяне гэтая школа — адзіная пляцоўка, дзе я магу размаўляць па-беларуску, каб на мяне не тарашчылі вочы. Бо калі я зараз зайду ў краму і пачну па-беларуску размаўляць, будзе многа смеху».





16 октября во время собрания директор школы сообщил коллегам и ученикам о возможном закрытии школы уже в следующем году. Среди основных причин — пожароопасность (здание деревянное), уличный туалет, отсутствие горячей воды и спортзала.





«Мы считаем неубедительными такие аргументы потому, что это руководство района за весь период работы нашей школы не смогло решить бытовые проблемы. Так, например, строительство спортзала в начале 90-х было остановлено по непонятным для нас причинам. Омеленецкая средняя школа является единственной белорусскоязычной средней школой Каменецкого района. Ее закрытие оцениваем как позор нашей системе образования, так как еще в начале 20-го века 90% школ Каменетчины были белорусскоязычными. Что произошло? Что происходит?» — спрашивает в петиции сельский учитель.





По словам Павла, в ней он выразил мнение педколлектива. Все учителя, с которыми поговорил корреспондент tut.by, не хотят закрытия школы. По их словам, сейчас в школе учится 51 человек, но в следующем учебном году будет еще меньше – из деревни уедут несколько многодетных семей.









Сейчас в школе учится 51 человек. Фото: Станислав КОРШУНОВ





Аргумент о малокомплектности педагоги понимают, но с другой стороны — это возможность организовать индивидуальный подход для каждого ученика, что повышает качество образования. Школа регулярно входит в тройку лидеров по интеллектуальным играм на районных конкурсах «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», а ученики неоднократно становились призерами олимпиад разного уровня по истории и белорусскому языку.





Родители школьников тоже против закрытия. Ближайшие школы в Каленковичах — 7 км от Омеленца, Верховичах — 9 км, Пограничной — 19 км, Дмитровичах — 17 км.





Директор учреждения образования Николай Кендысь говорит, что вопрос о закрытии учебного заведения пока не решенный. Основной аргумент в пользу расформирования — малокомплектность.





Он говорит, что по соседству есть базовая белорусскоязычная школа:





«У нас 50 учеников, у них — больше 60-ти. У них и здание каменное, а у нас — деревянное. Но пока еще ничего не известно. Коллектив у нас хороший, ученики тоже. И грамоты, и места получают на олимпиадах — но если их в целом мало, кто будет деньги сюда вкладывать?»





Заместитель председателя Каменецкого райисполкома, который курирует образование, Денис Шпак на вопрос, действительно ли планируется закрыть Омеленецкую среднюю школу, ответил коротко:





«Решения никакого не принималось исполкомом».

