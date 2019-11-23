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Румас: Беларусь в 2020 году будет размещать евробонды в Лондоне

24.11.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страной размещения белорусских евробондов в 2020 году, скорее всего, станет Великобритания, сообщил в минувшую пятницу премьер Беларуси Сергей Румас.

"Что касается 2020 года, то в наших планах есть размещение бондов. Наверное, будем делать это в Лондоне. Сегодня трудно говорить о точном объеме, но эта сумма будет больше $1 млрд", - сказал Румас.

Как сообщалось, в рамках обслуживания государственного долга Беларусь в 2020 году планирует привлечь 1,35 млрд. долларов за счет размещения облигаций на внешних и на внутреннем рынке.

Премьер сказал, что наиболее удачным временем для выхода на рынок правительство считает 1 квартал будущего года. При этом Румас сказал, что до конца нынешнего года нет потребности в выходе на рынок заимствований.
 
 
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Страной размещения белорусских евробондов в 2020 году, скорее всего, станет Великобритания, сообщил в минувшую пятницу премьер Беларуси Сергей Румас.
 
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