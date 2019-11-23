В России могут появиться группировки боевых роботов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.





Отмечается, что задача формирования группировок обозначена с 2020 года.





"К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть", — заявил источник.





Уточняется, что далее планируется перейти к интеграции группировок в систему управления Вооружённых сил.