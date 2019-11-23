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В 2020 году средняя зарплата у бюджетников увеличится на 78 рублей в месяц

24.11.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси планирует увеличить номинальную заработную плату в бюджетной сфере страны в 2020 году на 78 рублей — до 921 рубля в месяц. Это составит 80% от средней по стране.

Об этом сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович в ходе представления в Национальном собрании РБ проекта бюджета страны на 2020 год. В целом на выплату зарплаты бюджетникам за год потребуется примерно 15 млрд. рублей, что превышает расходы в 2019 году на 1,8 млрд. рублей. Пенсии в 2010 году планируется поддерживать на уровне не ниже 40% от средней зарплаты в экономике, пишет select.by

Как сообщил Сергей Румас, средняя зарплата в 2020 году составит 1 162 рубля. Он подчеркнул, что правительство будет стремится увеличить зарплату на тех предприятиях, на которых она сейчас находится в пределах 500–600 рублей в месяц. По словам премьер-министра, в настоящее время в Беларуси практически не осталось предприятий с зарплатой менее 400 рублей. На всю страну сейчас насчитывается всего 9 организаций с такой зарплатой.

Правительство также пытается решить проблему возникшего разрыва между темпами роста зарплаты и производительности труда. В связи с этим поставлены персональные задачи представителям государства в хозяйственных обществах.

Правительство собирается уравнять минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уже с 1 января 2020 года: минимальная зарплата будет увеличена до 375 рублей.


Что касается экономики, то, как сообщил Сергей Румас, правительство и Нацбанк готовят план системных мер, формирующих условия для ее ускоренного роста. Осуществить данные меры предполагается в 2020 году. Они должны обеспечить повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулировать приток инвестиций и т. д. Несмотря на это, темпы роста ВВП в 2020 году ожидаются на уровне 2,8% в рамках целевого сценария и 1,9% в рамках базового, консервативного сценария.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что белорусская экономика в нынешнем состоянии не способна генерировать ВВП в объеме 100 млрд. долларов, достижения которого потребовал от правительства президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению Сергея Румаса, для достижения этой цели необходимы структурные изменения экономики, которые позволили бы создать в ней новые отрасли и новые производства.
 
 
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Правительство Беларуси планирует увеличить номинальную заработную плату в бюджетной сфере страны в 2020 году на 78 рублей — до 921 рубля в месяц. Это составит 80% от...
 
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