В 2020 году средняя зарплата у бюджетников увеличится на 78 рублей в месяц

select.by Об этом сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович в ходе представления в Национальном собрании РБ проекта бюджета страны на 2020 год. В целом на выплату зарплаты бюджетникам за год потребуется примерно 15 млрд. рублей, что превышает расходы в 2019 году на 1,8 млрд. рублей. Пенсии в 2010 году планируется поддерживать на уровне не ниже 40% от средней зарплаты в экономике, пишет





Как сообщил Сергей Румас, средняя зарплата в 2020 году составит 1 162 рубля. Он подчеркнул, что правительство будет стремится увеличить зарплату на тех предприятиях, на которых она сейчас находится в пределах 500–600 рублей в месяц. По словам премьер-министра, в настоящее время в Беларуси практически не осталось предприятий с зарплатой менее 400 рублей. На всю страну сейчас насчитывается всего 9 организаций с такой зарплатой.





Правительство также пытается решить проблему возникшего разрыва между темпами роста зарплаты и производительности труда. В связи с этим поставлены персональные задачи представителям государства в хозяйственных обществах.





Правительство собирается уравнять минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уже с 1 января 2020 года: минимальная зарплата будет увеличена до 375 рублей.









Что касается экономики, то, как сообщил Сергей Румас, правительство и Нацбанк готовят план системных мер, формирующих условия для ее ускоренного роста. Осуществить данные меры предполагается в 2020 году. Они должны обеспечить повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулировать приток инвестиций и т. д. Несмотря на это, темпы роста ВВП в 2020 году ожидаются на уровне 2,8% в рамках целевого сценария и 1,9% в рамках базового, консервативного сценария.





В то же время, премьер-министр подчеркнул, что белорусская экономика в нынешнем состоянии не способна генерировать ВВП в объеме 100 млрд. долларов, достижения которого потребовал от правительства президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению Сергея Румаса, для достижения этой цели необходимы структурные изменения экономики, которые позволили бы создать в ней новые отрасли и новые производства.