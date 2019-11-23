ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гегемония БАТЭ завершена: Брестское "Динамо" - чемпион Беларуси по футболу

24.11.2019 16:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю серию БАТЭ.

Гегемония БАТЭ завершена: Брестское "Динамо" - чемпион Беларуси по футболу
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом, обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0, пишет TUT.BY

Единственный гол в первом тайме забил Алексей Хобленко. Брест впервые в новейшей истории Беларуси стал чемпионом страны по футболу.

В Борисове БАТЭ обыграл минское «Динамо» — 3:0. «Шахтер» проиграл «Минску», таким образом борисовчане гарантировали себе «серебро».

Таким образом, гегемония борисовчан, кторые становились чемпионами Беларуси в 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, прервана! Впервые в своей истории золотые награды завоевало брестское «Динамо». И случилось это в год 1000-летия города.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю серию БАТЭ.
 
Новости дня
Новости разные
 
От самой бедной команды до чемпионства. Каким был путь брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика