Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

















Сегодняшнюю домашнюю встречу предпоследнего тура 29-го национального первенства подопечные чешского наставника Марцела Лички провели очень собранно, и на 38-й минуте игры Алексей Хобленко забил гол, ставший чемпионским. Набрав 72 очка, брестское "Динамо" стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства. Свои первые титулы борисовчане завоевали в 1999-м и 2002 году.

















На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ разгромили сегодня минское "Динамо" со счетом 3:0, став обладателями серебра. Бронзу завоевал солигорский "Шахтер", уступивший на выезде "Минску" - 0:1. Футболисты "Гомеля" обыграли в гостях "Городею" со счетом 3:2, но покидают высшую лигу национального первенства. Результаты остальных встреч 29-го тура: "Дняпро" (Могилев) - Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0. Положение в группе лидеров после 29 туров: "Динамо" (Брест) - 72 очка, БАТЭ - 67, "Шахтер" - 62, "Динамо" (Минск) - 50, "Ислочь" - 46, "Торпедо-БелАЗ" - 45.