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Смотрите видео, как игроки Динамо-Брест полили всех шампанским на прессухе

24.11.2019 17:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На итоговой пресс-конференции было шумно, радостно и... мокро. Игроки уже не сдерживали эмоций, и поливали друг друга, а также всех присутствующих, шампанским. В честь победы, естественно, и чемпионского звания.

Смотрите видео, как игроки Динамо-Брест полили всех шампанским на прессухе

Один из игроков пришел с украинским флагом на плечах. К слову, единственный гол во встрече забил именно украинец Алексей Хобленко. Смотрите, как это было на нашем видео прямо из "гущи" событий:

И ещё раз - поздравляем!

Смотрите видео, как игроки Динамо-Брест полили всех шампанским на прессухе

Главное победное фото из раздевалки!

Смотрите видео, как игроки Динамо-Брест полили всех шампанским на прессухе

 
 
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  На итоговой пресс-конференции было шумно, радостно и... мокро. Игроки уже не сдерживали эмоций, и поливали друг друга, а также всех присутствующих, шампанским. В...
 
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