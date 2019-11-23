Смотрите видео, как игроки Динамо-Брест полили всех шампанским на прессухе

Источник материала: Виртуальный Брест

На итоговой пресс-конференции было шумно, радостно и... мокро. Игроки уже не сдерживали эмоций, и поливали друг друга, а также всех присутствующих, шампанским. В честь победы, естественно, и чемпионского звания.





Один из игроков пришел с украинским флагом на плечах. К слову, единственный гол во встрече забил именно украинец Алексей Хобленко. Смотрите, как это было на нашем видео прямо из "гущи" событий:

И ещё раз - поздравляем!





Главное победное фото из раздевалки!



