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Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

24.11.2019 17:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Поздравляем команду и конечно - болельщиков. В год 1000-летия Бреста футболисты сделали самый ожидаемый подарок городу и его жителям. Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

Матч состоялся сегодня, 24 ноября 2019 года на стадионе "Брестский". Единственный гол во встрече забил Алексей Хобленко. До этого брестчане лишь раз поднимались на пьедестал — брали бронзу в 1992-м.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

Традиционно после решающего матча на поле выбежали фанаты.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

Болельщики "качали" Милевского. Позже в интервью он поблагодарил президента Зайцева за всё, что тот сделал для футбола.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом, обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси

Эмоции, конечно, зашкаливали...

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Поздравляем команду и конечно - болельщиков. В год 1000-летия Бреста футболисты сделали самый ожидаемый подарок городу и его жителям. Футболисты брестского...
 
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