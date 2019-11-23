Источник материала: Виртуальный Брест

Поздравляем команду и конечно - болельщиков. В год 1000-летия Бреста футболисты сделали самый ожидаемый подарок городу и его жителям. Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.





Матч состоялся сегодня, 24 ноября 2019 года на стадионе "Брестский". Единственный гол во встрече забил Алексей Хобленко. До этого брестчане лишь раз поднимались на пьедестал — брали бронзу в 1992-м.





Традиционно после решающего матча на поле выбежали фанаты.





Болельщики "качали" Милевского. Позже в интервью он поблагодарил президента Зайцева за всё, что тот сделал для футбола.





24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом, обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0.





Эмоции, конечно, зашкаливали...