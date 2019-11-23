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Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси: рассказываем про легендарное событие

24.11.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца чемпионата стало недосягаемым для преследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси: рассказываем про легендарное событие

Наталья Федорцова, корреспондент:
Совсем недавно здесь, на стадионе, местная команда праздновала легендарнейшее событие в истории белорусского футбола – брестское «Динамо» стало чемпионом. Впервые за много лет кубок уехал не в Борисов, как ожидали все в начале сезона.

Алексей Хобленко стал тем самым человеком, который принес брестской команде заветное чемпионство.

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Сезон в белорусском футболе практически завершился. Остался один тур, который уже почти ничего не решает, особенно для нынешних чемпионов.

Подробнее о том, что происходило в Бресте, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца...
 
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