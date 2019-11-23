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Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси: рассказываем про легендарное событие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца чемпионата стало недосягаемым для преследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Алексей Хобленко стал тем самым человеком, который принес брестской команде заветное чемпионство.
Сезон в белорусском футболе практически завершился. Остался один тур, который уже почти ничего не решает, особенно для нынешних чемпионов.
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Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца...
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