В Гродно водитель Audi хотел обогнать троллейбус и врезался в Honda

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно на закруглении дороги произошло лобовое столкновение.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi поднималась на путепровод в направлении микрорайона Ольшанка. Перед иномаркой двигался троллейбус.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель автомобиля захотел обогнать общественный транспорт, с целью чего выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Honda, за рулём которой находилась девушка. После аварии она была доставлена в больницу. Медики осмотрели пациентку и отпустили её домой.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту происшествия проводится проверка.

На неделе в Минске Nissan выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля.