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В Гродно водитель Audi хотел обогнать троллейбус и врезался в Honda
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно на закруглении дороги произошло лобовое столкновение.
Как
Водитель автомобиля захотел обогнать общественный транспорт, с целью чего выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Honda, за рулём которой находилась девушка. После аварии она была доставлена в больницу. Медики осмотрели пациентку и отпустили её домой.
По факту происшествия проводится проверка.
На неделе в Минске Nissan выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля.
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Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно на закруглении дороги произошло лобовое столкновение. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi...
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