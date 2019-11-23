ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-директор Onliner Александр Стельмах раскритиковал урбанистов за критику автомобилистов

24.11.2019 16:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Экс-директор Onliner Александр Стельмах в Facebook вполне себе доказательно раскритиковал урбанистов за критику автомобилистов. Мы публикуем пост Стельмаха, в котором он популярно объясняет, почему права борцов за экологию не должны ущемлять интересы всех остальных участников дорожного движения.

«Все мы видели вариации картинки: городская улица с автомобилями – пропускная способность низкая, все грустят; городская улица с автобусами (а еще лучше – троллейбусами) — пропускная способность максимальная, все счастливы. Эта картинка – основа мировоззрения урбанистов-радикалов, которые, при ближайшем рассмотрении, перепаковали и перевязали хипстерской ленточкой старую коммунистическую идею: коллективизм в ущерб личной свободе. Пропускная способность улицы с автобусами, конечно, велика, но проблема заключается в том, что в общественном транспорте ты едешь туда, куда удобнее тебя довезти департаменту транспорта мэрии, а не туда, куда на самом деле хочешь, выбирая индивидуальное направление, интерьер, запахи, музыку, попутчиков и самостоятельно калибруя желание поговорить самим с собой или подпеть песне Бритни Спирс Gimme More, которая внезапно заиграла по радио. Перемещение граждан от мест сна к местам приложения труда, по дороге делая остановку у дома культуры, – крайне депрессивный антиутопичный маршрут (и он очень похож на реалии СССР).

Как и пламенные революционеры, настоящие радикальные урбанисты обычно не берут пленных – их критика автомобилистов конечна и не терпит дискуссий: это владельцы грязных повозок, которые нарушают социальные связи между районами, а также превращают потенциально прекрасные дворы-сады в парковки. Все сомневающиеся обязаны дружно пересесть на трамвай (а еще лучше – троллейбус), а малейшее улучшение автодорожной инфраструктуры вызывает у радикалов бурю негодования.

При этом борцами с автомобилями противостоят совсем не идейные люди. Средний автомобилист плевал на идеологию и борьбу с хипстерами – обычная машина среднего класса для него лишь удобный инструмент, резко повышающий качество жизни. Он, например, позволяет снять жилье дальше от центра и сэкономить. Семьям (или матерям/отцам-одиночкам), у которых есть ребенок, в крупном городе без машины трудно, а с двумя детьми – невыносимо. К тому же, альтернативы почти нет. Общественный транспорт часто переполнен, увеличивает время пути и, самое главное, лишает человека комфорта оставаться наедине с собой или с собственной семьей. Каршеринг может быть непредсказуемо дорог (в пробке), а запарковать его в конце пути – крупная проблема, учитывая, что на любом паркинге со шлагбаумом поездку завершить нельзя. Такси в крупном городе, если пользоваться им в каждодневном режиме, стоит крайне дорого.

Отдельная история – голубые мечты по поводу использования велосипедов или электроскутеров в качестве реальной альтернативы автомобилям. Сейчас на улице -7°C, и количество велосипедистов уверенно приближается к нулю – так продлится еще как минимум пять месяцев. При этом велосипедные дорожки вне рекреационных маршрутов продолжают строить в ущерб автомобилям, несмотря на то, что выделенные велополосы простаивают большую часть года (зимнее время и дождливые дни).

Обратите внимание, главные критики автомобилистов – люди, максимально далекие от среднего класса, они либо нищеброды, либо богаты – и достаточно лицемерны для того, чтобы ездить на такси бизнес-класса с конфетками и водичкой (расходы в месяц 500-1000 евро), искренне недоумевая, зачем в городе кому-то нужен автомобиль.

Многие аргументы против автомобилистов при ближайшем рассмотрении оказываются идеологически подтасованными. Например, урбанисты-радикалы очень хотят ужесточить ограничение скорости в городах, но если перенаправить праведный гнев с педали газа на проблему чрезмерного употребления алкоголя, а также на использование смартфонов во время движения – количество пострадавших в ДТП уменьшиться гораздо быстрее. Как насчет подземных переходов? Наземный переход через любую крупную городскую магистраль, где больше двух полос в одном направлении, либо безрассудно опасен, либо потребует строительства дорог с низкой пропускной способностью, либо резкого ограничения удобного автомобильного сообщения с районом, что, фактически, дискриминирует автомобилистов. Урбанисты выступают за права человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата – тот не может спуститься в переход – дискриминируя человека с такими же проблемами, который резко увеличил свою мобильность, сев за руль автомобиля.

Мораль этой истории очень проста – хватит верить на слово доморощенным Гретам Тунберг: в любом крупном городе все участники дорожного движения должны получать равное внимание – без дискриминации и идеологии. Это означает, что нужно развивать и общественный транспорт (включая троллейбус, почему бы и нет) и инфраструктуру для дорожного движения».

Читайте по теме: «Мудаков-профессионалов не существует». Хладнокровное интервью с Александром Стельмахом

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-директор Onliner Александр Стельмах в Facebook вполне себе доказательно раскритиковал урбанистов за критику автомобилистов. Мы публикуем пост Стельмаха, в котором...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Оно навсегда останется в истории». Личка об историческом чемпионстве брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика