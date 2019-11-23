Экс-директор Onliner Александр Стельмах раскритиковал урбанистов за критику автомобилистов

Источник материала: KYKY

Экс-директор Onliner Александр Стельмах в Facebook вполне себе доказательно раскритиковал урбанистов за критику автомобилистов. Мы публикуем пост Стельмаха, в котором он популярно объясняет, почему права борцов за экологию не должны ущемлять интересы всех остальных участников дорожного движения.

«Все мы видели вариации картинки: городская улица с автомобилями – пропускная способность низкая, все грустят; городская улица с автобусами (а еще лучше – троллейбусами) — пропускная способность максимальная, все счастливы. Эта картинка – основа мировоззрения урбанистов-радикалов, которые, при ближайшем рассмотрении, перепаковали и перевязали хипстерской ленточкой старую коммунистическую идею: коллективизм в ущерб личной свободе. Пропускная способность улицы с автобусами, конечно, велика, но проблема заключается в том, что в общественном транспорте ты едешь туда, куда удобнее тебя довезти департаменту транспорта мэрии, а не туда, куда на самом деле хочешь, выбирая индивидуальное направление, интерьер, запахи, музыку, попутчиков и самостоятельно калибруя желание поговорить самим с собой или подпеть песне Бритни Спирс Gimme More, которая внезапно заиграла по радио. Перемещение граждан от мест сна к местам приложения труда, по дороге делая остановку у дома культуры, – крайне депрессивный антиутопичный маршрут (и он очень похож на реалии СССР).

Как и пламенные революционеры, настоящие радикальные урбанисты обычно не берут пленных – их критика автомобилистов конечна и не терпит дискуссий: это владельцы грязных повозок, которые нарушают социальные связи между районами, а также превращают потенциально прекрасные дворы-сады в парковки. Все сомневающиеся обязаны дружно пересесть на трамвай (а еще лучше – троллейбус), а малейшее улучшение автодорожной инфраструктуры вызывает у радикалов бурю негодования.

При этом борцами с автомобилями противостоят совсем не идейные люди. Средний автомобилист плевал на идеологию и борьбу с хипстерами – обычная машина среднего класса для него лишь удобный инструмент, резко повышающий качество жизни. Он, например, позволяет снять жилье дальше от центра и сэкономить. Семьям (или матерям/отцам-одиночкам), у которых есть ребенок, в крупном городе без машины трудно, а с двумя детьми – невыносимо. К тому же, альтернативы почти нет. Общественный транспорт часто переполнен, увеличивает время пути и, самое главное, лишает человека комфорта оставаться наедине с собой или с собственной семьей. Каршеринг может быть непредсказуемо дорог (в пробке), а запарковать его в конце пути – крупная проблема, учитывая, что на любом паркинге со шлагбаумом поездку завершить нельзя. Такси в крупном городе, если пользоваться им в каждодневном режиме, стоит крайне дорого.

Отдельная история – голубые мечты по поводу использования велосипедов или электроскутеров в качестве реальной альтернативы автомобилям. Сейчас на улице -7°C, и количество велосипедистов уверенно приближается к нулю – так продлится еще как минимум пять месяцев. При этом велосипедные дорожки вне рекреационных маршрутов продолжают строить в ущерб автомобилям, несмотря на то, что выделенные велополосы простаивают большую часть года (зимнее время и дождливые дни).

Обратите внимание, главные критики автомобилистов – люди, максимально далекие от среднего класса, они либо нищеброды, либо богаты – и достаточно лицемерны для того, чтобы ездить на такси бизнес-класса с конфетками и водичкой (расходы в месяц 500-1000 евро), искренне недоумевая, зачем в городе кому-то нужен автомобиль.

Многие аргументы против автомобилистов при ближайшем рассмотрении оказываются идеологически подтасованными. Например, урбанисты-радикалы очень хотят ужесточить ограничение скорости в городах, но если перенаправить праведный гнев с педали газа на проблему чрезмерного употребления алкоголя, а также на использование смартфонов во время движения – количество пострадавших в ДТП уменьшиться гораздо быстрее. Как насчет подземных переходов? Наземный переход через любую крупную городскую магистраль, где больше двух полос в одном направлении, либо безрассудно опасен, либо потребует строительства дорог с низкой пропускной способностью, либо резкого ограничения удобного автомобильного сообщения с районом, что, фактически, дискриминирует автомобилистов. Урбанисты выступают за права человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата – тот не может спуститься в переход – дискриминируя человека с такими же проблемами, который резко увеличил свою мобильность, сев за руль автомобиля.

Мораль этой истории очень проста – хватит верить на слово доморощенным Гретам Тунберг: в любом крупном городе все участники дорожного движения должны получать равное внимание – без дискриминации и идеологии. Это означает, что нужно развивать и общественный транспорт (включая троллейбус, почему бы и нет) и инфраструктуру для дорожного движения».