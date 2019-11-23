Рыбий жир признали бесполезным для лечения депрессии

British Journal of Psychiatry. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии. Специалисты провели исследование, которое показало бесполезность рыбьего жира в лечении депрессии. Результаты их работы были опубликованы в журнале





Ранее считалось, что рыбий жир и другие добавки, в составе которых есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, помогают защитить или даже вылечить от депрессии и повышенной тревожности.









Ученые проанализировали 31 научную работу. В исследовании принимали участие более 40 тыс. взрослых людей, часть из которых страдала от повышенной тревожности или депрессии. Всех участников случайным образом разделили на 2 группы. Одна из них около полугода получала добавки с дополнительными омега-3 жирными кислотами. Другая группа поддерживала свой привычный уровень потребления данных веществ, включая в свой рацион орехи, жирную морскую рыбу, семечки.





Выяснилось, что добавки с рыбьим жиром мало или вообще не оказывают никакого эффекта на симптомы депрессии и тревожности.



