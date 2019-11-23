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Рыбий жир признали бесполезным для лечения депрессии
Источник материала: Партизан
Ученые опровергли распространенный миф о пользе рыбьего жира в лечении некоторых заболеваний.
К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии. Специалисты провели исследование, которое показало бесполезность рыбьего жира в лечении депрессии. Результаты их работы были опубликованы в журнале
Ранее считалось, что рыбий жир и другие добавки, в составе которых есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, помогают защитить или даже вылечить от депрессии и повышенной тревожности.
Ученые проанализировали 31 научную работу. В исследовании принимали участие более 40 тыс. взрослых людей, часть из которых страдала от повышенной тревожности или депрессии. Всех участников случайным образом разделили на 2 группы. Одна из них около полугода получала добавки с дополнительными омега-3 жирными кислотами. Другая группа поддерживала свой привычный уровень потребления данных веществ, включая в свой рацион орехи, жирную морскую рыбу, семечки.
Выяснилось, что добавки с рыбьим жиром мало или вообще не оказывают никакого эффекта на симптомы депрессии и тревожности.
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Ученые опровергли распространенный миф о пользе рыбьего жира в лечении некоторых заболеваний.
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