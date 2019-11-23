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Противники аккумуляторго завода снова вышли на главную площадь Бреста
Источник материала: Партизан
В воскресенье, 24 ноября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное "Кормление голубей" — под этим предлогом местные активисты собиратся и протестуют против аккумуляторного завода.
На этот раз они встретились, чтобы обсудить экскурсию на завод "АйПауэр", которую 21 ноября организовали местные власти, и на которую руководство АКБ не пустило лидеров протестующих Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка, а также троих приглашенных ими специалистов, передает
Активисты заявили, что без специалистов на заводе им делать нечего, и разъехались. Комментарии председателя горисполкома Александра Рогачука не убедили их в том, что завод не работает.
"Я понимаю, если бы Рогачук внезапно бы туда приехал, особенно вечерком в субботу, и посмотрел, чем они там занимаются — это было бы серьезно. А если им за две недели сказали, что будет экскурсия, давайте, готовьтесь… За это время завод можно выдраить до зеркального блеска", — высказывает мнение активист Олег Вялов.
Активисты обращают внимание, что хотя линия по производству аккумуляторов и не запущена, завод уже генерирует другие отходы: от разборки аккумуляторных батарей, от переработки уже сделанных пластин. "То, что эта деятельность ведется, подтверждают фото и телесюжеты, которые я видел после экскурсии. Поэтому и не пустили туда специалиста — Демьяна Лепесевича. Он бы показал, какие производственные процессы могут идти на заводе, судя по состоянию оборудования", — рассуждает Дмитрий Бекалюк.
Активисты добиваются проведения общественной экологической экспертизы проекта завода.
Строительство аккумуляторного завода "АйПауэр" в СЭЗ "Брест" началось в конце 2017 года. Запуск предприятия был запланирован на август 2018 года, с тех пор сроки регулярно продлеваются. Одна из причин такой ситуации — кампания против завода, которую развернули местные активисты. Они считают производство неэкологичным и несущим угрозу окружающей среде. Начиная с 4 марта 2018 года противники завода каждое воскресенье на главную площадь Бреста "покормить голубей".
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В воскресенье, 24 ноября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное "Кормление голубей" — под этим предлогом местные активисты собиратся и протестуют против...
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