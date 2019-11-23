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Журналиста Владимира Чуденцова арестовали. Его подозревают в контрабанде марихуаны

24.11.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналиста Владимира Чуденцова арестовали на два месяца. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по делу о попытке контрабанды марихуаны через границу.

Журналиста Владимира Чуденцова арестовали. Его подозревают в контрабанде марихуаны
Фото: facebook.com/chudentsov
На белорусско-польской границе при досмотре в сумке Владимира обнаружили марихуану. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября прокурор избрал для Чуденцова меру пресечения — арест.

— Сейчас он арестован на два месяца. Он останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение, — сказал адвокат. — Если обвинение не будет предъявлено в этот срок, то Владимира должны отпустить на свободу.

На момент публикации заметки Владимир находится в изоляторе временного содержания. 25 ноября он будет переведен в СИЗО.

По словам адвоката, Владимир вину не признает и считает, что наркотики ему подбросили. Обвинений в адрес конкретных сотрудников он пока не выдвигает.

В МВД ситуацию с задержанием Владимира Чуденцова пока не комментируют.

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь» вечером 21 ноября. Журналист направлялся в Варшаву. В сумке у него при таможенном контроле нашли неизвестное вещество. В этот же день у журналиста дома провели обыск, где также обнаружили неизвестное вещество.
 
Теги: Брест
 
 
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Журналиста Владимира Чуденцова арестовали на два месяца. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по...
 
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