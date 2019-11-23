Журналиста Владимира Чуденцова арестовали. Его подозревают в контрабанде марихуаны

На белорусско-польской границе при досмотре в сумке Владимира обнаружили марихуану. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября прокурор избрал для Чуденцова меру пресечения — арест.





— Сейчас он арестован на два месяца. Он останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение, — сказал адвокат. — Если обвинение не будет предъявлено в этот срок, то Владимира должны отпустить на свободу.





На момент публикации заметки Владимир находится в изоляторе временного содержания. 25 ноября он будет переведен в СИЗО.





По словам адвоката, Владимир вину не признает и считает, что наркотики ему подбросили. Обвинений в адрес конкретных сотрудников он пока не выдвигает.





В МВД ситуацию с задержанием Владимира Чуденцова пока не комментируют.



