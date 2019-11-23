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Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике

24.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике

22-23 ноября на базе СДЮШОР № 3 г. Слонима проходило осеннее первенство области по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 года рождения и моложе. В двухдневном состязании участвовали команды районов и г. Гродно. Юные легкоатлеты соревновались в метании молота, копья и диска, толкании ядра, прыжках длину и высоту, тройном прыжке
Сборная Вороновского района была сформирована из учащихся спортивного класса Вороновской средней школы. В своей подгруппе она набрала наибольшее количество баллов —152 и стала лидером.


Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике

Ребята показали высокие результаты и были отмечены в личных первенствах. В толкании ядра 1-е место у Ксении Снитко с результатом 9 м. У Никиты Корнилова два диплома — за 2-е место в метании молота (результат 34,35 м) и копья (результат 43,35 м). Представительница нашей сборной Каролина Адамович также награждена за 2-е место в метании молота с результатом 34,53.    


Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике
Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике

Поздравляем победителей соревнований и их тренеров А.И. Станевич, Г.С. Позняка, Н.Н. Овсейчика с успешным выступлением!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено участниками соревнований.

 
Теги: Гродно
 
 
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22-23 ноября на базе СДЮШОР № 3 г. Слонима проходило осеннее первенство области по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 года рождения и моложе. В двухдневном...
 
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