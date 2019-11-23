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Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике
24.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
22-23 ноября на базе СДЮШОР № 3 г. Слонима проходило осеннее первенство области по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 года рождения и моложе. В двухдневном состязании участвовали команды районов и г. Гродно. Юные легкоатлеты соревновались в метании молота, копья и диска, толкании ядра, прыжках длину и высоту, тройном прыжке
Ребята показали высокие результаты и были отмечены в личных первенствах. В толкании ядра 1-е место у Ксении Снитко с результатом 9 м. У Никиты Корнилова два диплома — за 2-е место в метании молота (результат 34,35 м) и копья (результат 43,35 м). Представительница нашей сборной Каролина Адамович также награждена за 2-е место в метании молота с результатом 34,53.
Поздравляем победителей соревнований и их тренеров А.И. Станевич, Г.С. Позняка, Н.Н. Овсейчика с успешным выступлением!
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото предоставлено участниками соревнований.
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22-23 ноября на базе СДЮШОР № 3 г. Слонима проходило осеннее первенство области по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 года рождения и моложе. В двухдневном...
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