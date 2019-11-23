Вороновские школьники выиграли осеннее первенство области по легкой атлетике

Источник материала: Вороновская газета





22-23 ноября на базе СДЮШОР № 3 г. Слонима проходило осеннее первенство области по легкой атлетике среди учащихся 2006-2007 года рождения и моложе. В двухдневном состязании участвовали команды районов и г. Гродно. Юные легкоатлеты соревновались в метании молота, копья и диска, толкании ядра, прыжках длину и высоту, тройном прыжке

Сборная Вороновского района была сформирована из учащихся спортивного класса Вороновской средней школы. В своей подгруппе она набрала наибольшее количество баллов —152 и стала лидером.







Ребята показали высокие результаты и были отмечены в личных первенствах. В толкании ядра 1-е место у Ксении Снитко с результатом 9 м. У Никиты Корнилова два диплома — за 2-е место в метании молота (результат 34,35 м) и копья (результат 43,35 м). Представительница нашей сборной Каролина Адамович также награждена за 2-е место в метании молота с результатом 34,53.











Поздравляем победителей соревнований и их тренеров А.И. Станевич, Г.С. Позняка, Н.Н. Овсейчика с успешным выступлением!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено участниками соревнований.