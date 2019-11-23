«Явно или не явно, но многие клубы нас поддерживали». Первые комментарии босса брестского «Динамо» Зайцева

Источник материала: Tut.by

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в эфире «Беларусь 5» после чемпионского матча в 29-м туре заявил, что костяк команды остается. Также он сказал, что, явно или неявно, но многие клубы поддерживали его команду. «Ведь всем хочется сделать чемпионат интереснее», — сказал он в экспресс-комментарии клубной пресс-службе.

— День исключительно важный. Вы сами все понимаете, тут даже нечего добавить. Кто-то говорит, что мы долго к этому шли, кто-то — что недолго. Три с половиной года. Но мы пришли, мы достигли. Мы ее так ждали, это наша победа! Все. Точка.

Витебск давил до конца, они молодцы. Тем и хорош наш чемпионат — он стал интереснее. Тем заслуженнее наша победа. Все видели, какое противодействие было в конце чемпионата, но мы все преодолели и сделали это.

Последний матч с минским «Динамо»? Это единственный соперник, которому мы проиграли в сезоне, так что, думаю, настраивать команду не надо.

Также владелец «Динамо-Брест» рассказал о составе команды на будущий сезон и изменится ли он перед выступлением в еврокубках.

— Команду мы на следующий сезон сформировали, костяк остается. Есть несколько подписаний: кое-какие вы уже знаете, кое-какие объявим в ближайшее время. Но для нас трансферная кампания практически прошла. Все, кого мы хотели, уже с нами. Скоро будем объявлять.

Напомним, что в следующем сезоне брестский клуб представит Беларусь в Лиге чемпионов.