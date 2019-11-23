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Пинчанина наградили медалью «Да 100-годдзя БНР»

24.11.2019 19:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Алексей Диковицкий, который работает заместителем директора спутникового телеканала «Белсат» (Варшава) получил почётную награду.

Пинчанина наградили медалью «Да 100-годдзя БНР»

Алексей Диковицкий, фото с личной страницы в FB

Алексей на своей страничке в FB поделился своими эмоциями:

«Каб я, просты хлопец з Пінску, атрымаў нешта такое... Ёсць маса больш заслужаных для Беларусі людзей, але калі атрымаў медаль да 100-годдзя БНР, не спрачаюся, прыймаю, як аванс за будучую маю працу. Божа, які гонар... Жыве Беларусь!».

Пинчанина наградили медалью «Да 100-годдзя БНР»

Фото со страницы Алексея Диковицкого в FB

Медаль «Да 100-годдзя БНР» была основана Радой Белорусской Народной Республики (БНР). Её вручают за заслуги в деле воплощения идеалов Акта независимости 25 марта 1918 года, в том числе за популяризацию страны, укрепление национальной независимости, борьбу за свободу и демократию в Беларуси.

Среди награждённых медалью – дипломаты, политики и общественные деятели, учёные, исследователи, деятели искусств, писатели, ветераны белорусского движения за независимость, а также политзаключённые.

Всего награду получили более 130 человек по всему миру.

 
 
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  Алексей Диковицкий, который работает заместителем директора спутникового телеканала «Белсат» (Варшава) получил почётную награду. Алексей Диковицкий, фото с...
 
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