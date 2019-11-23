Пинчанина наградили медалью «Да 100-годдзя БНР»

Источник материала: Виртуальный Брест

Алексей Диковицкий, который работает заместителем директора спутникового телеканала «Белсат» (Варшава) получил почётную награду.





Алексей Диковицкий, фото с личной страницы в FB

Алексей на своей страничке в FB поделился своими эмоциями:

«Каб я, просты хлопец з Пінску, атрымаў нешта такое... Ёсць маса больш заслужаных для Беларусі людзей, але калі атрымаў медаль да 100-годдзя БНР, не спрачаюся, прыймаю, як аванс за будучую маю працу. Божа, які гонар... Жыве Беларусь!».





Фото со страницы Алексея Диковицкого в FB

Медаль «Да 100-годдзя БНР» была основана Радой Белорусской Народной Республики (БНР). Её вручают за заслуги в деле воплощения идеалов Акта независимости 25 марта 1918 года, в том числе за популяризацию страны, укрепление национальной независимости, борьбу за свободу и демократию в Беларуси.

Среди награждённых медалью – дипломаты, политики и общественные деятели, учёные, исследователи, деятели искусств, писатели, ветераны белорусского движения за независимость, а также политзаключённые.

Всего награду получили более 130 человек по всему миру.