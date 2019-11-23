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Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

24.11.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помните, как Госавтоинспекция лет десять назад развернула целую масштабную информационную кампанию с требованием носить световозвращающие элементы? И, надо сказать, она возымела действие. Так называемые фликеры теперь носят даже те, кто раньше и думать об этом не думал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, опять-таки не все. И кажется, что если перестать об этом напоминать и это контролировать, то все вернется на круги своя.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Юлия Огнева, СТВ:
Случалось ли вам, сидя у окна кафе, ресторана на проспекте Независимости в Минске (в общем-то, и на любой другой более-менее оживленной магистрали) наблюдать картину, как бесстрашные пешеходы пытаются перебежать, перейти, переползти как черепаха проезжую часть? У меня лично захватывает дух.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Только вдумайтесь: каждый день в нашей стране фиксируется около 300 нарушений пешеходами правил дорожного движения. Читай, потенциальных ДТП. Здесь и переход проезжей части в непредусмотренном для этого месте, и на красный сигнал светофора, и неожиданный выход из-за транспортного средства на проезжую часть, и отсутствие световозвращающих элементов, и другие. И это только официальная статистика. Боюсь представить, сколько случаев остаются незамеченными – на каждом переходном переходе милиционера ведь не поставишь.

Вот потому вся надежда – на профилактику. О том, как нельзя вести себя на дороге, – Виктория Ходосок.

Эти кадры напоминают вполне себе «игру» на жизнь. Вот наезд на пешехода прямо на зебре, вот прогулка явно человека подшофе по дороге, променад по МКАД.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Водитель во всем всегда виноват. Должен все предусмотреть. Так как я работаю сам водителем, я должен все заранее продумать и предусмотреть.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Спорная мысль? Вот рассуждения от инициативных: освобождать водителя от ответственности при определенных случаях ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. А именно: не было фликера у пешехода – виноват сам.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Я не подпишу, потому что водитель, сбивший пешехода, может к нему подойти и просто снять этот фликер, чем докажет свою невиновность.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Я за то, чтобы полностью снимать ответственность с водителя, если пешеход перебегает МКАД.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Неправильно составлена норма. Согласно этой формулировке, водитель имеет право давить любого пешехода в темное время суток, не обозначенного светоотражающими элементами.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Самые излюбленные места для пеших нарушителей – рядом с магазинами. Когда терпеть голод сил нет, «тянуться» обратно с пакетами – тем более. Улица Жилуновича в Минске: за час съемок спокойно лавируют по дороге, обгоняя правила, 15 человек.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

А есть еще один раздирающий душу мерзляков аргумент – «холодно». В темной одежде, вечером, без фликера и в неположенном месте – увидеть таких отважных на дороге водителям крайне сложно.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Можете меня предупредить, я в самом деле виноват. На самом деле я как бы видел. Ну, холодно, я с ребенком и немножко срезал.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Вот так получилось. Иду с сумкой тяжелой. У меня просто ноги болели, и я смотрела, чтобы не было машин.

Про дорожный талисман – фликер – рассказывают, показывают и тысячу раз повторяют: носите на видимых местах с собой. И не один. Чем больше, тем лучше.

Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Татьяна Тамбовцева, сварщик предприятия «Белпромэнергия»:
Я хожу пешком на работу. Идем утром – темно, вечером – темно. Да и стыдно, если нас поймают без фликера. Как это – работники?

Люди в материале: Татьяна Тамбовцева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Помните, как Госавтоинспекция лет десять назад развернула целую масштабную информационную кампанию с требованием носить световозвращающие...
 
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