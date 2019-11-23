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Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это цех, где производят те самые «дорожные талисманы» в виде подвесок и браслетов. «Орудуют» специальная «печка» для их запекания под 60 градусами, специальный принтер и, безусловно, люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Продукция исключительно белого и лимонного цветов, этого требуют правила. С таким фликером водитель может заметить пешехода даже за 450 метров.
Екатерина Шпак, маркетолог предприятия «Белпромэнергия»:
Каждый день по стране за нарушение ПДД привлекают к ответственности в среднем 250-300 пешеходов. Большая часть на дороге без фликеров, есть процент и тех, кто отважно выходит под градусом навстречу приключениям.
Еще одна статистика: за 2019 год уже совершено порядка 3000 ДТП с пострадавшими. Около 400 погибших, среди них большинство – велосипедисты и пешеходы. И почти 3000 с травмами.
Анна Банадык, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. Это цех, где производят те самые «дорожные талисманы» в виде подвесок и браслетов. «Орудуют» специальная «печка» для их запекания под 60...
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