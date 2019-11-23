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Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

24.11.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это цех, где производят те самые «дорожные талисманы» в виде подвесок и браслетов. «Орудуют» специальная «печка» для их запекания под 60 градусами, специальный принтер и, безусловно, люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Продукция исключительно белого и лимонного цветов, этого требуют правила. С таким фликером водитель может заметить пешехода даже за 450 метров.

Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Екатерина Шпак, маркетолог предприятия «Белпромэнергия»:
Другие цвета не проходят сертификацию. То, что вы видите на рынке всякие разноцветные, красивые, яркие фликеры – это просто элемент декора. Ничего более. На фликере есть водяные знаки. Это отличительная особенность самого фликера. Мало того, что он должен быть качественно изготовлен, на нем должны быть вот эти знаки.

Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Каждый день по стране за нарушение ПДД привлекают к ответственности в среднем 250-300 пешеходов. Большая часть на дороге без фликеров, есть процент и тех, кто отважно выходит под градусом навстречу приключениям.

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Еще одна статистика: за 2019 год уже совершено порядка 3000 ДТП с пострадавшими. Около 400 погибших, среди них большинство – велосипедисты и пешеходы. И почти 3000 с травмами.

Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Анна Банадык, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Нарушение ПДД, куда также входит не обозначение себя световозвращающими элементами, влечет административную ответственность в виде предупреждения либо штраф от 1 до 3 базовых величин. В случае, если человек находится в алкогольном опьянении, штраф возрастает до 5 базовых величин. Если же нарушитель-пешеход стал причиной создания аварийной обстановки, штраф возрастает до 8 базовых величин.

Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Люди в материале: Екатерина Шпак, Анна Банадык
 
 
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Новости Беларуси. Это цех, где производят те самые «дорожные талисманы» в виде подвесок и браслетов. «Орудуют» специальная «печка» для их запекания под 60...
 
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