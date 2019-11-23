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Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В трагедии Дмитрия Матуса – в прошлом водителя автобуса – штраф за чужой высокий градус оплатить некому. За него рассчитался сам мужчина – годом и несколькими месяцами колонии-поселения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Матус:
Погиб и еще один мужчина, знакомый первого (он пытался помочь). Наезд совершил водитель легковушки. В этой истории много вопросов, ответы на которые Дмитрий продолжает искать.
Любой здравомыслящий человек спросит, зачем погибший подшофе надумал выходить из машины и перемещаться в неположенном месте поздним вечером на опасный участок скоростной трассы М1, когда стоянка по стороне буквально в метрах 30-40.
Дмитрий Матус:
По словам Дмитрия, участок был плохо освещен – два первых фонаря не работали (один из них в беспробудном сне и по сей день).
Беда со светящимися маяками не только на трассах. В спячке они и в городах.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Он вышел по амнистии. Ищет работу, а с судимостью это непросто. И параллельно оббивает пороги многих инстанций.
Дмитрий Матус:
Где жизнь подставит подножку никто не знает. За руль может сесть пьяный, на дорогу может выбежать ребенок, один будет бездумно лететь на скорости, а второй – поздним вечером нестись через дорогу напролом домой, потому что, видите ли, холодно. Градус во всех историях уж точно за пределами нормы. И кто кому враг?
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Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?
Новости Беларуси. В трагедии Дмитрия Матуса – в прошлом водителя автобуса – штраф за чужой высокий градус оплатить некому. За него рассчитался сам мужчина –...
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