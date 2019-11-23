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Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

24.11.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В трагедии Дмитрия Матуса – в прошлом водителя автобуса – штраф за чужой высокий градус оплатить некому. За него рассчитался сам мужчина – годом и несколькими месяцами колонии-поселения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Дмитрий Матус:
Приближаясь к этому месту, я увидел, как меня обогнал автомобиль темного цвета, взял вправо и остановился. После этого в автомобиле открывается задняя левая дверь. Выходит человек. Стоит, смотрит прямо на меня. Я подъезжаю ближе, и этот человек бросается пересекать проезжую часть. Я начинаю тормозить, сигналить, вижу, что расстояние критически мало. Принял решение взять в левый ряд. И на границе полос происходит столкновение. Автобус боковым стеклом крайним правым зацепил пешехода.

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Погиб и еще один мужчина, знакомый первого (он пытался помочь). Наезд совершил водитель легковушки. В этой истории много вопросов, ответы на которые Дмитрий продолжает искать.

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Любой здравомыслящий человек спросит, зачем погибший подшофе надумал выходить из машины и перемещаться в неположенном месте поздним вечером на опасный участок скоростной трассы М1, когда стоянка по стороне буквально в метрах 30-40.

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Дмитрий Матус:
Как сказала следователь в Следственном комитете, моментом возникновения опасности она посчитала ситуацию: если человек открыл дверь, стоит возле автомобиля – это момент возникновения опасности. Я должен был применить экстренное торможение, когда человек стоял еще на этой полосе. Почему сейчас все не бросаются тормозить?

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

По словам Дмитрия, участок был плохо освещен – два первых фонаря не работали (один из них в беспробудном сне и по сей день).

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Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Виктория Ходосок, корреспондент:
Вот она, кромешная тьма… Здесь разве спасет фликер? Это место искать долго не пришлось. В регионах темных улиц хватает. Фонари то ли через километр, то ли поздно вечером их и вовсе отключают. Абсурд, согласитесь?

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Он вышел по амнистии. Ищет работу, а с судимостью это непросто. И параллельно оббивает пороги многих инстанций.

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Дмитрий Матус:
Я составляю жалобы. Собираюсь идти лично на прием к председателю суда, так как было отказано моему брату: сказали, что он не может быть представителем. Хочу пообщаться, показать, какие нарушения были допущены при проведении следственных экспериментов. Я хочу добиться справедливости, что я был незаконно осужден. За что я отбывал наказание?

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Где жизнь подставит подножку никто не знает. За руль может сесть пьяный, на дорогу может выбежать ребенок, один будет бездумно лететь на скорости, а второй – поздним вечером нестись через дорогу напролом домой, потому что, видите ли, холодно. Градус во всех историях уж точно за пределами нормы. И кто кому враг?

Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Люди в материале: Дмитрий Матус, Виктория Ходосок
 
 
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Новости Беларуси. В трагедии Дмитрия Матуса – в прошлом водителя автобуса – штраф за чужой высокий градус оплатить некому. За него рассчитался сам мужчина –...
 
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