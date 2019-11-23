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Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

24.11.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новость, которую ждали почти десять лет. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь уже можно сказать с высокой долей уверенности: стоимость шенгенских виз для граждан нашей страны снизится до 35 евро.

Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ:
Поступательное развитие наших отношений идет на благо Европейскому союзу и Беларуси. То соглашение, которое мы подписываем в ближайшее время, – это, конечно, подтверждение политики открытости Беларуси, политики многовекторной нашего взаимодействия на внешнем контуре – с Европейским союзом, другими игроками на международном уровне.

И, естественно, это четкий сигнал населению Беларуси о возможности воспользоваться этими новыми условиями для ведения бизнеса, туризма и расширения человеческих контактов.

Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

Юлия Огнева, СТВ:
Правда, снижение стоимости шенгенских виз для белорусов до заветных 35 евро произойдет не завтра и даже не послезавтра. Какова процедура? Теперь сторонам нужно подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Второе, к слову, Совет ЕС пока не одобрил. По крайней мере, информации об этом нет. Но планирует.

После подписания обоих документов Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет ЕС должен принять решения об их заключении. В общем, не все так скоро, как хотелось бы. Но обещают успеть до 2 февраля 2020 года. Напомню, в этот день вступят в силу изменения в Визовый кодекс ЕС, согласно которым стоимость шенгенских виз увеличится до 80 евро.

В этой связи добавлю вот еще что. Принятое решение – еще одно подтверждение тому, что все члены Европейского союза готовы идти на сближение с Беларусью, а это обязательно скажется на притоке инвестиций в нашу страну. Кстати, еще в прошлое воскресенье во время общения с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул, что инвестору в первую очередь важен деловой климат и условия работы в стране, а не оценка прошедших выборов. Так глава государства прокомментировал вопросы признания или не признания избирательной кампании.

Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

Люди в материале: Юлия Огнева, Андрей Русакович
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Новость, которую ждали почти десять лет. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз, сообщили в...
 
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