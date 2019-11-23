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В Сенненском районе бешеный волк напал на женщину

24.11.2019 15:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Сенненском районе бешеный волк напал на женщину
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Сенненском районе. По информации газеты «Голас Сенненшчыны», женщина вышла на улицу в вечернее время, чтобы встретиться со знакомыми. Внезапно к ней подбежало животное, внешне похожее на собаку, и укусило женщину.

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Она вернулась домой и обработала рану, а ее муж выехал на машине, чтобы найти зверя. Спустя некоторое время волк оказался неподалеку от дома пострадавшей. Супруги вызвали медработников, милицию и егеря.

Вскоре волка ликвидировали. Анализы показали, что он был болен бешенством. Пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу. Она проходит пройти курс лечения.

 
 
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