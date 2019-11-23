В Сенненском районе бешеный волк напал на женщину

Как стало известно, инцидент произошел в Сенненском районе. По информации газеты « Голас Сенненшчыны », женщина вышла на улицу в вечернее время, чтобы встретиться со знакомыми. Внезапно к ней подбежало животное, внешне похожее на собаку, и укусило женщину.

Она вернулась домой и обработала рану, а ее муж выехал на машине, чтобы найти зверя. Спустя некоторое время волк оказался неподалеку от дома пострадавшей. Супруги вызвали медработников, милицию и егеря.

Вскоре волка ликвидировали. Анализы показали, что он был болен бешенством. Пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу. Она проходит пройти курс лечения.