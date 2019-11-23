|
В Сенненском районе бешеный волк напал на женщину
24.11.2019 15:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, инцидент произошел в Сенненском районе. По информации газеты «
Она вернулась домой и обработала рану, а ее муж выехал на машине, чтобы найти зверя. Спустя некоторое время волк оказался неподалеку от дома пострадавшей. Супруги вызвали медработников, милицию и егеря.
Вскоре волка ликвидировали. Анализы показали, что он был болен бешенством. Пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу. Она проходит пройти курс лечения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас пострадавшая проходит курс лечения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)