ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Лукашенко обратился к брестскому «Динамо» и передал поздравления отца

24.11.2019 20:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вице-президент НОК и сын Александра Лукашенко Виктор поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате и передал слова от президента Беларуси.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— То, что сделали все остальные здесь присутствующие, по-другому как революция в футбольном мире — это не назовешь. Поэтому — с победой вас!

Ребят, я хочу передать поздравления от руководителя нашего государства, от нашего президента, от президента НОК — Александра Лукашенко. Говорить много не буду. Вы знаете, ни разу не было еще, чтобы в нашем турнире были чемпионы и их бы поздравлял бы президент. Вы, наверное, первые. Может, я ошибаюсь, но вы первые. Думаю, через несколько минут официальное поздравление выйдет.

Поздравляю вас с победой! С праздником! Вы сделали для города, для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник. С победой вас! Дай бог вам здоровья! И гуляйте, отдыхайте, балдейте! А вот эти рюмки — это водка президента. Она нигде не продается. Это чисто для вашей команды от нас от всех, — сказал Виктор Лукашенко.

Отметим, что ранее босс брестского «Динамо» Александр Зайцев был помощником Виктора Лукашенко.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Поздравление от сына главы государства.

Публикация от Katerina (@kateerini) 24 Ноя 2019 в 8:39 PST

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент НОК и сын Александра Лукашенко Виктор поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате и передал слова от президента Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика