Виктор Лукашенко обратился к брестскому «Динамо» и передал поздравления отца

Источник материала: Tut.by

Вице-президент НОК и сын Александра Лукашенко Виктор поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате и передал слова от президента Беларуси.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— То, что сделали все остальные здесь присутствующие, по-другому как революция в футбольном мире — это не назовешь. Поэтому — с победой вас!

Ребят, я хочу передать поздравления от руководителя нашего государства, от нашего президента, от президента НОК — Александра Лукашенко. Говорить много не буду. Вы знаете, ни разу не было еще, чтобы в нашем турнире были чемпионы и их бы поздравлял бы президент. Вы, наверное, первые. Может, я ошибаюсь, но вы первые. Думаю, через несколько минут официальное поздравление выйдет.

Поздравляю вас с победой! С праздником! Вы сделали для города, для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник. С победой вас! Дай бог вам здоровья! И гуляйте, отдыхайте, балдейте! А вот эти рюмки — это водка президента. Она нигде не продается. Это чисто для вашей команды от нас от всех, — сказал Виктор Лукашенко.

Отметим, что ранее босс брестского «Динамо» Александр Зайцев был помощником Виктора Лукашенко.