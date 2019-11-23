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Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я

24.11.2019 20:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я
Фото из открытых источников

В польском Гливице завершился конкурс детской песни «Евровидение-2019». На титул победителя претендовали 19 участников.

По результатам голосования профессионального жюри и телезрителей победу на радость местной публике одержала представительница Польши Вики Габор. За песню «Супергерой» она получила в общей сумме 278 баллов.

Второе место занял Ержан Максим из Казахстана (227 баллов). Именно он стал лучшим по мнению жюри, но уступил польской певице после результатов зрительского голосования. Третьей стала Мелани Гарсия из Испании (212).

Белоруска Елизавета Мисникова с песней «Пепельный» заняла 11-е место. Ее результат – 92 балла.

Итоги детского «Евровидения-2019»:

  1. Польша – 278;
  2. Казахстан – 227;
  3. Испания – 212;
  4. Нидерланды – 186
  5. Франция – 169;
  6. Северная Македония – 150;
  7. Италия – 129;
  8. Австралия – 121;
  9. Армения – 115;
  10. Сербия – 109;
  11. БЕЛАРУСЬ – 92;
  12. Ирландия – 73;
  13. Россия – 72;
  14. Грузия – 69;
  15. Украина – 59;
  16. Португалия – 43;
  17. Албания – 36;
  18. Уэльс – 35;
  19. Мальта – 29.

Интересно, что год назад на детском «Евровидении-2018» в Минске победу также праздновала представительница Польши Роксана Венгель, а белорусский участник Даниэль Ястремский стал 11-м.

О том, кто примет детское «Евровидение-2020», станет известно позже. Наша страна принимает участие в детском «Евровидении» с 2003 года. За это время наши артисты дважды становились победителями конкурса – Ксения Ситник (2005 год) и Алексей Жигалкович (2007 год).

Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я
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Теги: Минск
 
 
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Представительница Польши Вики Габор одержала победу на песенном конкурсе перед домашней публикой в Гливице.
 
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