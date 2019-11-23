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«Мы должны быть чемпионами». Что сказал тренер БАТЭ после «класико»

24.11.2019 20:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Бага поблагодарил команду за яркую победу на «Борисов-Арене» над минским «Динамо» (3:0), также не стал пока подводить итоги чемпионата, в котором прервалась 13-летняя гегемония БАТЭ в белорусском чемпионате и прокомментировал слова бывшего директора «Гомеля» Евгения Поболовца, заявившего о закате эры БАТЭ. Полную версию пресс-конференции смотрите ниже.

Напомним, брестское «Динамо» сегодня досрочно оформило чемпионство.

— Хотелось, чтобы последняя домашняя игра закончилась победой. В день матча были опасения, потому что не доехали бойцы из сборных. Яссе Туоминен получил травму задней поверхности, наши «сборники» тоже были не готовы.

Поэтому в заявку включили только 16 человек. Были опасения из-за этого. Погода тоже внесла свои коррективы. Плюс принципиальный матч, соперник непростой. Но от того, как готовились оставшиеся ребята, я испытывал удовлетворение и сумасшедшую уверенность в победе. Так в общем-то и произошло.

— Насколько закономерны серебряные медали БАТЭ?

— Нужно отталкиваться от того, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами. А серебряные медали или не серебряные — это рассуждения в другой плоскости. Не стали чемпионами, а говорить о том, какая медаль, не стоит. Мы давно приучили себя и наших поклонников к итоговым победам. Ее сегодня нет. Поэтому нет смысла рассуждать о достоинстве медалей

— Что случилось с БАТЭ? Чего не хватило команде в этом сезоне?

— У нас есть еще тур — надеюсь будет время подумать, порассуждать. Если говорить совсем банально, в спорте так бывает. Человеческий фактор и все что угодно не срабатывает.

Сейчас трудно об этом говорить. В современном футболе, чтобы был результат, много факторов должно сработать воедино. Это не то, что вышел на поле и всех обыграл. Это большая индустрия. Надо смотреть на себя и разбираться в нюансах. Нельзя сказать, что виноват Иванов, Петров, Сидоров.

Во-первых, это будет неуважительно ко всем, кто причастен к БАТЭ. Во-вторых, это неправильный путь. Мы не должны никого обвинять. Виноваты все.

Сумасшедшая пища для размышления, чтобы жить дальше. Надеюсь, тренерский штаб, игроки и офис будут трудиться в этом ремесле и трудиться долго, а БАТЭ еще даст много футболистов и менеджеров.

Так бывает. Мы сегодня смотрим, какие места заняли команды и почему. Сейчас Почеттино, финалист Лиги чемпионов, на 12-м месте. Можете объяснить почему?, — приводит слова тренера «желто-синих» корреспондент «Трибуны».

— Можно ли сказать, что эра БАТЭ закончилась? Или нынешний сезон оценивать как локальную неудачу, и в следующем сезоне БАТЭ вернется на первое место?

— От чего оттолкнувшись нужно дать ответ — поменяется курс доллара, погода, настрой стадиона? Откуда я знаю, что будет завтра с соперниками и с каждым из нас? Как можно сегодня говорить о 2020-м. Всякое бывает в спорте. Или нужно сказать, что все: мы сдали и ближайшие 20 лет перестанем тренироваться и побеждать?

— Ну, Евгений Поболовец примерно так и сказал.

— А кто это? Вот я вам задаю вопрос.

— Бывший директор «Гомеля».

— Бывших не бывает. Кто это сейчас?

— Журналист.

— Какого издания?

— СТВ.

— Что-то я его ни разу здесь не видел.

— Сейчас он не в спорте работает.

— А, ну если не в спорте, то вопрос снимается. О чем он вообще может рассказать, если не в спорте?, — передает диалог корреспондент «Прессбола».

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Теги: Гомель
 
 
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Алексей Бага поблагодарил команду за яркую победу на «Борисов-Арене», а также не стал пока подводить итоги чемпионата, в котором прервалась 13-летняя гегемония БАТЭ...
 
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