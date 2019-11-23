Футболисты брестского «Динамо» впервые стали чемпионами Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте прошел матч 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу между местным «Динамо» и «Витебском». Брестские футболисты обыграли соперников с минимальным счетом – 1:0. Это позволило динамовцем досрочно впервые в истории завоевать титул чемпионов страны.

За тур до окончания чемпионата брестчане стали недосягаемыми для многолетнего лидера белорусского футбола борисовского БАТЭ. К слову, на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ разгромили сегодня минское «Динамо» со счетом 3:0, гарантировав себе «серебро». «Бронзу» завоевал солигорский «Шахтер».

Отметим, что футболисты борисовского БАТЭ не упускали победу в чемпионате Беларуси с 2006 года. Всего на счету этой команды 15 титулов чемпионов. Для брестского «Динамо» победа стала дебютной. Кроме того, именно динамовцы представят Беларусь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.