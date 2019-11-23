ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

24.11.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону
Фото из открытых источников

В шведском Эстерсунде 30 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Белорусские тренеры определились с составом команды.

Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону C боевым настроем. Как биатлонисты готовились к сезону?

На трассах в Швеции в женской команде выступят олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. В состав мужской команды вошли Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей.

Кроме того, на первый этап Кубка IBU, который пройдет в норвежском Шушене от сборной Беларуси определены Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко. Также в одном старте в Норвегии примет участие Максим Воробей, а затем уедет на Кубок мира.

В состав сборной Беларуси на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке вошли Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова и Ольга Гаврилкина.

В программе первого этапа Кубка мира по биатлону запланированы смешанные эстафеты, спринт, индивидуальные гонки и классические эстафеты. Всего у лучших биатлонистов запланировано 9 этапов соревнования, а их кульминацией станет Чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце в феврале 2020 года. Традиционно все трансляции в прямом эфире будут доступны на телеканалах «Беларусь 5» и «Беларусь 2».

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону (время белорусское):

  • 30 ноября (суббота), 15.10 – одиночная смешанная эстафета;
  • 30 ноября (суббота), 17.00 – смешанная эстафета;
  • 1 декабря (воскресенье), 14.30 – мужской спринт;
  • 1 декабря (воскресенье), 17.30 – женский спринт;
  • 4 декабря (среда), 18.15 – мужская индивидуальная гонка;
  • 5 декабря (четверг), 18.20 – женская индивидуальная гонка;
  • 7 декабря (суббота), 19.30 – мужская эстафета;
  • 8 декабря (воскресенье), 17.30 – женская эстафета.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биатлонный сезон стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России покушались на баннер с Калиновским – фаны «Динамо» вешали его с БЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика