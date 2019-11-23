Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде 30 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Белорусские тренеры определились с составом команды.
На трассах в Швеции в женской команде выступят олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. В состав мужской команды вошли Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей.
Кроме того, на первый этап Кубка IBU, который пройдет в норвежском Шушене от сборной Беларуси определены Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко. Также в одном старте в Норвегии примет участие Максим Воробей, а затем уедет на Кубок мира.
В состав сборной Беларуси на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке вошли Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова и Ольга Гаврилкина.
В программе первого этапа Кубка мира по биатлону запланированы смешанные эстафеты, спринт, индивидуальные гонки и классические эстафеты. Всего у лучших биатлонистов запланировано 9 этапов соревнования, а их кульминацией станет Чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце в феврале 2020 года. Традиционно все трансляции в прямом эфире будут доступны на телеканалах «Беларусь 5» и «Беларусь 2».
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону (время белорусское):
- 30 ноября (суббота), 15.10 – одиночная смешанная эстафета;
- 30 ноября (суббота), 17.00 – смешанная эстафета;
- 1 декабря (воскресенье), 14.30 – мужской спринт;
- 1 декабря (воскресенье), 17.30 – женский спринт;
- 4 декабря (среда), 18.15 – мужская индивидуальная гонка;
- 5 декабря (четверг), 18.20 – женская индивидуальная гонка;
- 7 декабря (суббота), 19.30 – мужская эстафета;
- 8 декабря (воскресенье), 17.30 – женская эстафета.