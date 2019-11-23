Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

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В шведском Эстерсунде 30 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Белорусские тренеры определились с составом команды.

На трассах в Швеции в женской команде выступят олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. В состав мужской команды вошли Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей.

Кроме того, на первый этап Кубка IBU, который пройдет в норвежском Шушене от сборной Беларуси определены Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко. Также в одном старте в Норвегии примет участие Максим Воробей, а затем уедет на Кубок мира.

В состав сборной Беларуси на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке вошли Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова и Ольга Гаврилкина.

В программе первого этапа Кубка мира по биатлону запланированы смешанные эстафеты, спринт, индивидуальные гонки и классические эстафеты. Всего у лучших биатлонистов запланировано 9 этапов соревнования, а их кульминацией станет Чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце в феврале 2020 года. Традиционно все трансляции в прямом эфире будут доступны на телеканалах «Беларусь 5» и «Беларусь 2».

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону (время белорусское):