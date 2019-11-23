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Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

24.11.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Такахару Тезука – архитектор с именем. Он профессор Токийского городского университета, читал лекции в ведущих университетах мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Всемирную известность получил, построив в Японии детский сад «Фудзи». ЮНЕСКО признала этот сад лучшим в мире. А сейчас Такахару Тезука приехал в Минск. И опроверг мнения, что наш город серый. Здесь архитектор намерен построить еще один детский сад – лучший в Европе.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Молодой, амбициозный, но уже создавший концепцию, изменившую мир. В общем, типичный японец. А ещё архитектор-урбанист. Осматривается в Минске и знает, что предложить. В Токио он спроектировал и сумел продвинуть идею нового детского сада. Да такого, что ахнули во всем мире. И сняли ни один репортаж.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Уникальное овальное здание – крупнейший детский сад в Японии. Такахару Тезука предложил замкнуть здание и прилегающую территорию в круг. Эта форма, считает архитектор, позволяет совершать одни и те же действия снова и снова. Так дети познают мир и тесно общаются с природой – сад вписан в окружающий пейзаж.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Секильчи Като, директор детского сада Фудзи:
Пол выглядит плоским. Но на самом деле мы сделали на нем искусственные кочки. Если ребенок сильно разбежится, он может и упасть. Я считаю, детям надо время от времени падать. Это хороший урок. Дети научатся думать, как в следующий раз не упасть, как предвидеть. И ловкость разовьют.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Крыша – игровая площадка. Можно веселиться, и это безопасно, архитектор предусмотрел все. Здесь создана особая среда, которая сама по себе средство обучения. Развивает чувство свободы, воображение, ловкость.

Между классными комнатами нет перегородок: дети из одной группы слышат соседей и учатся концентрироваться в таких условиях. Поют, рисуют, учатся читать, считать, говорить на иностранных языках, общаются с живой природой. Учатся ее понимать, любить и жить в гармонии.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука, архитектор (Япония):
Мы посетили один из детских садов в Минске. Многое понравилось, но подход организации досуга детей очень отличается от японского. В Японии детям предоставляется гораздо больше свободы.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Чтобы лучше понять, чего хочет Такахару Тезука в Беларуси, попросили взять фломастер и нарисовать. Сначала – стандартная схема: класс, столы, учитель. Так не пойдет. Только первые парты, а, как подсчитано, только 4 из 10 детей понимает, о чем речь. Остальные или сидят далеко, или им неинтересно. Вообще.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Мы пытаемся создать модульную структуру. Вот схема такого детского сада – есть большая игровая комната в центре, а по периферии – несколько дополнительных. Для музыки, может быть для математики, следующая – для какой-нибудь творческой встречи. А здесь – зеленая зона.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

А бассейн где будет?

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Бассейн также может быть здесь. Я предлагал это всем странам, чтобы они думали о следующем поколении. Учитель двигается, и дети могут двигаться, и они могут выбирать, что они хотят изучать. Это новейшее образование, это рубеж, который я хочу попробовать здесь.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Словом, детский сад, который намерен построить в столичном комплексе «Парк Челюскинцев» маэстро-архитектор, станет новаторским не только для Беларуси – для всей Европы.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Я на самом деле предложил. Все подписано. Возможно, через пару месяцев вы увидите план. Вы можете вернуться ко мне позже.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Очевидный вопрос: а прижилась ли его идея дома?

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Дети показывают нам удивительную концентрацию, потому что это пространство открыто. Сегодня я могу объяснить все это, но это также изложено в обращении к Организации Объединенных Наций, я написал это.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Соглашения о намерениях подписаны. Через пару месяцев можно будет увидеть проект. Стройка тоже не затянется – по времени не дольше типовой. Раз уж передовой архитектор в глобальных масштабах в Минске, говорит он и о том, что уже построено.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Я заметил, что у вас часто руководствуются старыми правилами, способами, инструментами. Но я говорил со своими коллегами из Dana Holdings и услышал, что многие пытаются измениться. И я не думаю, что это станет для вашей страны проблемой.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Иностранный специалист с мировым признанием оценил и здание Национальной библиотеки, которое иногда пытаются критиковать.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Такахару Тезука:
Красота – понятие субъективное. Кому-то нравится Эйфелева башня. Мы помним, сколько было противников у творения Эйфеля. Мопассан даже предпочитал обедать в ресторане башни, потому что, по его словам, это было единственное место в Париже, откуда не видно этого ужаса. На самом деле истина в том, что настоящая красота никогда не бывает чисто декоративной, она практичная и логичная.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

И подчеркивает – район теперь выглядит законченным. «Маяк Минска» и Национальная библиотека дополняют друг друга и создают современную городскую среду. Такахару Тезука проехался и по другим городским объектам, поставил «класс» комплексу «Минск Мир», какого в Европе, а тем более в Японии, уже не построить – негде. Квартал «Эмиратс Люкс», например, напомнил профессору архитектуру Дубая.

Такахару Тезука:
Я думал, что Минск – серый, но он не такой. Я действительно нашел его энергичным. Ваше преимущество – потенциал. Есть еще очень много всего, что вы можете сделать.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Минск – город открытый для идей, инвестиций, проектов. Развивается белорусская столица в русле ведущих мировых трендов.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании Dana Holdings:
В реализации проектов Dana Holdings участвуют ведущие архитекторы и проектировщики из разных стран мира. Наш холдинг – структура международная. Находимся в рядах сотни мировых компаний. Работаем в 20 странах и активно используем лучший мировой опыт, привлекая ведущих специалистов. Такое взаимодействие очень полезно и белорусским специалистам, которые работают в нашей компании.

Уверен, что сотрудничество с Такахару Тезука и его архитектурным бюро обогатит наших проектировщиков новым опытом, знаниями, компетенциями. Эта практика будет очень полезной для осуществления новых ярких и важных строительных проектов в Беларуси, потому что мы не только строим, но и внедряем самые современные технологии.

Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске

Японский архитектор Такахару Тезука в Минск будет приезжать регулярно. Смотреть за реализацией проекта своего детского сада в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», лучшего в Европе – и в самом престижном месте. Месте для жизни.

*На правах рекламы

Люди в материале: Секильчи Като, Такахару Тезука, Вибор Мулич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такахару Тезука – архитектор с именем. Он профессор Токийского городского университета, читал лекции в ведущих университетах мира, сообщили в...
 
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