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Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Такахару Тезука – архитектор с именем. Он профессор Токийского городского университета, читал лекции в ведущих университетах мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Всемирную известность получил, построив в Японии детский сад «Фудзи». ЮНЕСКО признала этот сад лучшим в мире. А сейчас Такахару Тезука приехал в Минск. И опроверг мнения, что наш город серый. Здесь архитектор намерен построить еще один детский сад – лучший в Европе.
Молодой, амбициозный, но уже создавший концепцию, изменившую мир. В общем, типичный японец. А ещё архитектор-урбанист. Осматривается в Минске и знает, что предложить. В Токио он спроектировал и сумел продвинуть идею нового детского сада. Да такого, что ахнули во всем мире. И сняли ни один репортаж.
Уникальное овальное здание – крупнейший детский сад в Японии. Такахару Тезука предложил замкнуть здание и прилегающую территорию в круг. Эта форма, считает архитектор, позволяет совершать одни и те же действия снова и снова. Так дети познают мир и тесно общаются с природой – сад вписан в окружающий пейзаж.
Секильчи Като, директор детского сада Фудзи:
Крыша – игровая площадка. Можно веселиться, и это безопасно, архитектор предусмотрел все. Здесь создана особая среда, которая сама по себе средство обучения. Развивает чувство свободы, воображение, ловкость.
Между классными комнатами нет перегородок: дети из одной группы слышат соседей и учатся концентрироваться в таких условиях. Поют, рисуют, учатся читать, считать, говорить на иностранных языках, общаются с живой природой. Учатся ее понимать, любить и жить в гармонии.
Такахару Тезука, архитектор (Япония):
Чтобы лучше понять, чего хочет Такахару Тезука в Беларуси, попросили взять фломастер и нарисовать. Сначала – стандартная схема: класс, столы, учитель. Так не пойдет. Только первые парты, а, как подсчитано, только 4 из 10 детей понимает, о чем речь. Остальные или сидят далеко, или им неинтересно. Вообще.
Такахару Тезука:
А бассейн где будет?
Такахару Тезука:
Словом, детский сад, который намерен построить в столичном комплексе «Парк Челюскинцев» маэстро-архитектор, станет новаторским не только для Беларуси – для всей Европы.
Такахару Тезука:
Очевидный вопрос: а прижилась ли его идея дома?
Такахару Тезука:
Соглашения о намерениях подписаны. Через пару месяцев можно будет увидеть проект. Стройка тоже не затянется – по времени не дольше типовой. Раз уж передовой архитектор в глобальных масштабах в Минске, говорит он и о том, что уже построено.
Такахару Тезука:
Иностранный специалист с мировым признанием оценил и здание Национальной библиотеки, которое иногда пытаются критиковать.
Такахару Тезука:
И подчеркивает – район теперь выглядит законченным. «Маяк Минска» и Национальная библиотека дополняют друг друга и создают современную городскую среду. Такахару Тезука проехался и по другим городским объектам, поставил «класс» комплексу «Минск Мир», какого в Европе, а тем более в Японии, уже не построить – негде. Квартал «Эмиратс Люкс», например, напомнил профессору архитектуру Дубая.
Такахару Тезука:
Минск – город открытый для идей, инвестиций, проектов. Развивается белорусская столица в русле ведущих мировых трендов.
Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании Dana Holdings:
Уверен, что сотрудничество с Такахару Тезука и его архитектурным бюро обогатит наших проектировщиков новым опытом, знаниями, компетенциями. Эта практика будет очень полезной для осуществления новых ярких и важных строительных проектов в Беларуси, потому что мы не только строим, но и внедряем самые современные технологии.
Японский архитектор Такахару Тезука в Минск будет приезжать регулярно. Смотреть за реализацией проекта своего детского сада в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», лучшего в Европе – и в самом престижном месте. Месте для жизни.
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Архитектор с мировым именем Такахару Тезука намерен реализовать проект уникального детского сада в Минске
Новости Беларуси. Такахару Тезука – архитектор с именем. Он профессор Токийского городского университета, читал лекции в ведущих университетах мира, сообщили в...
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