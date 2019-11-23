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«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Здоровье – самый ценный человеческий ресурс. Кажется, в современном мире это понимают с самого детства и стараются беречь изо всех сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Но от болезней все равно никто не застрахован. И от того, насколько ранней будет диагностика, зависит процесс выздоровления. Потому переоценить значение своевременных и качественно оказанных медуслуг в поликлиниках тяжело – практически невозможно.
Чтобы сделать процесс максимально быстрым и минимально зависимым от человеческого фактора, в нашей стране активно внедряют электронное здравоохранение. Это и электронные очереди, и карточки, и рецепты. Другое дело, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Потому до сих пор то и дело возникают вопросы.
Рано утром очередь. В восемь часов начинают выдачу. Иногда надо придти и в шесть утра, чтобы занять очередь.
Очень плохо талоны нам брать. Мы встаем в пять часов и до восьми, до девяти стоим.
Наверняка каждый хоть раз оказывался в очереди за талоном на прием к врачу. К затяжному медицинскому квесту мы, кажется, даже привыкли. И если молодым и полным сил этих самых сил хватает на альтернативные варианты, то пожилым пациентам порой приходится нелегко.
Людмила Георгиевне 78. Женщина обратилась на горячую линию нашего телеканала с безысходностью и обидой. А еще со страхом за здоровье супруга.
Людмила Гарманова, жительница агрогородка Лесной:
Юрий Николаевич прошел Афган, Чечню, а вот на прием к офтальмологу попасть оказалось труднее. В Боровлянах, где живет ветеран, медицинских учреждений в изобилии. Правда, поликлиника всего одна. Не приходится долго искать причину «талонной» волокиты – желающих попасть на прием к узкому специалисту (офтальмологу, хирургу, кардиологу) в разы больше, чем заветных квитков. Но ведь и случай не рядовой.
Людмила Гарманова:
Система записи на прием – процедура, одинаковая для всех. Правда, как выяснилось, и в ней бывают сбои. Например, пациенты, которые сметают сразу несколько талонов «про запас». Или временная нехватка специалистов. Свои коррективы вносит и быстрый рост населения. Однако в районной поликлинике нас заверили: случай Людмилы Георгиевны – исключительный.
Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной больницы:
Ситуацию возьмем на свой контроль. Буквально сейчас я дам распоряжение выяснить информацию про этого пациента. Офтальмолог, конечно, его примет.
Обещанию врачей доверяем, но через несколько дней после разговора все же проверяем.
Людмила Георгиевна, здравствуйте, как у вас с поликлинникой дела?
Людмила Гарманова:
Хочется думать, что эта история не станет прецедентом больших «талонных» прений. Однако попасть в кабинет узкого специалиста не всегда получается даже у опытных веб-пользователей. В интернет-регистратуре или на едином для всех белорусов портале «Талон.бай» желания больного порой не совпадают с реальными возможностями записи. Иными словами, талон зачастую можно взять только придя в поликлинику «день в день» и, как правило, только рано утром.
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва:
Впрочем, найти техническое решение проблемы – дело времени. Интернет-будущее у белорусской медицины, несомненно, есть. Его на просторы всемирной сети перенесли наши айтишники. Сервис предлагает записаться к конкретному специалисту и даже поставить врачу свою оценку.
Олег Шашурин, сооснователь IT-проекта:
Сергей Атанасов, сооснователь IT-проекта:
За услугу доктору, правда, придется заплатить. Сервис – платформа для врачей частной практики. Впрочем, для большинства белорусов медицина «за деньги» давно не табу.
К зубным врачам сто лет не ходил бесплатно, потому что интересует результат, хорошие материалы, обезболивание.
За справкой я обращаюсь бесплатно в медицину. Дальше по обстоятельствам.
Специалисты открыто заявляют: в сферах частной и государственной медицины полное равновесие. Причем шторм недовольства время от времени наблюдается на двух берегах. На одном пациентов смущают цены, на другом – лучшего оставляет желать сервис.
Александр Старовойтов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва:
Вне зависимости от того, куда идет пациент – в частный медкабинет или в свою поликлинику – его здоровье под контролем профи. Немало врачей совмещают работу в частной и государственной сферах, потому вопрос качества не обсуждается.
Что касается других «временных трудностей» – их решение с бумаги на реальные геолокации перенесут уже в 2020 году. Только в столице на объекты здравоохранения направят 98,5 миллионов рублей.
Ксения Худолей, корреспондент:
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«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей?
Новости Беларуси. Здоровье – самый ценный человеческий ресурс. Кажется, в современном мире это понимают с самого детства и стараются беречь изо всех сил, сообщили...
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