Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, по востоку страны при прояснениях будет 8-10 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.
|
До 10 градусов мороза прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 ноября
24.11.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, по востоку страны при прояснениях будет 8-10 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)