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До 10 градусов мороза прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 ноября

24.11.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 10 градусов мороза прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 ноября
АиФ

До 10 градусов мороза прогнозируется синоптиками в Беларуси 25 ноября Какие продукты помогут согреться в морозную погоду?
В понедельник, 25 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, по востоку страны при прояснениях будет 8-10 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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