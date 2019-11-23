Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» сегодня принимает огромное количество поздравлений в связи со своим первым чемпионством. Одним из первых их поздравил и легенда мирового футбола Диего Марадона, который в 2018 году успел стать почетным председателем этого клуба.

Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге, написал он в Instagram. И добавил на русском: «Мои поздравления».