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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо» сегодня принимает огромное количество поздравлений в связи со своим первым чемпионством. Одним из первых их поздравил и легенда мирового футбола Диего Марадона, который в 2018 году
Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге, написал он в Instagram. И добавил на русском: «Мои поздравления».
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Он еще помнит свой бывший клуб.
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