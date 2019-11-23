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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

24.11.2019 21:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» сегодня принимает огромное количество поздравлений в связи со своим первым чемпионством. Одним из первых их поздравил и легенда мирового футбола Диего Марадона, который в 2018 году успел стать почетным председателем этого клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Diego Maradona (@maradona) 24 Ноя 2019 в 9:37 PST

Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге, написал он в Instagram. И добавил на русском: «Мои поздравления».

 
Теги: Брест
 
 
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