Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом я могу говорить спокойно буквально последний год»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сколько у Вас медалей?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Взрослых медалей – 51.

Вадим Щеглов:

Но среди них нет олимпийского «золота». Не обидно?





Наталья Цилинская:

Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это всё для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт – это политика. И поэтому меня её просто лишили.

Было всё не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошёл мой друг – немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское «золото». Подошёл ко мне, обнял и сказал: «Цилинская, ты всё равно самая сильная». Потому что, ну, все видели.

Вадим Щеглов:

В одном из интервью Вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для Вас по-другому.

Наталья Цилинская:

Да.

Вадим Щеглов:

Вы тогда что имели в виду?

Наталья Цилинская:

Ну, вот это «золото» олимпийское, собственно.