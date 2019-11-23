Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В одном из интервью Вы сказали, что для женщины трагедия – это не развод, а слабый мужчина.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Да, было дело.

Вадим Щеглов:

Вы трижды были замужем, и каждый раз это заканчивалось разводом. Как Вы считаете, может, с такой женщиной, как Вы, рядом просто мужчина не может быть сильным?





Наталья Цилинская:

Может, я просто не разбираюсь? Вы знаете, у всех же тоже свой критерий. И сильный мужчина может быть рядом с любой женщиной. Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Не доказал женщине свою силу, а вот не побоялся быть сильным рядом с этой женщиной. Потому что, конечно, мне показать свою силу очень сложно, и физическую, в том числе. Но я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной. Я готова.

Вадим Щеглов:

А в чём проявляется эта сила? Наталья Цилинская:

В заботе, в честности. Потому что сильный мужчина априори не может врать.

Вадим Щеглов:

Один из Ваших браков разрушила игровая зависимость Вашего мужа.

Наталья Цилинская:

Да, это тоже слабость. Потому что зачем человеку пытаться найти халяву, срубить халяву, если он сильный, и может всё это добыть собственным трудом или головой, ногами, руками – не важно.