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Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»

24.11.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В одном из интервью Вы сказали, что для женщины трагедия – это не развод, а слабый мужчина.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Да, было дело.

Вадим Щеглов:
Вы трижды были замужем, и каждый раз это заканчивалось разводом. Как Вы считаете, может, с такой женщиной, как Вы, рядом просто мужчина не может быть сильным?

Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»

Наталья Цилинская:
Может, я просто не разбираюсь? Вы знаете, у всех же тоже свой критерий. И сильный мужчина может быть рядом с любой женщиной. Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Не доказал женщине свою силу, а вот не побоялся быть сильным рядом с этой женщиной. Потому что, конечно, мне показать свою силу очень сложно, и физическую, в том числе. Но я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной. Я готова.

Вадим Щеглов:
А в чём проявляется эта сила?

Наталья Цилинская:
В заботе, в честности. Потому что сильный мужчина априори не может врать. 

Вадим Щеглов:
Один из Ваших браков разрушила игровая зависимость Вашего мужа.

Наталья Цилинская:
Да, это тоже слабость. Потому что зачем человеку пытаться найти халяву, срубить халяву, если он сильный, и может всё это добыть собственным трудом или головой, ногами, руками – не важно.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из интервью Вы сказали, что для женщины трагедия – это не развод,...
 
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