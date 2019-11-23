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Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
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Цилинская о мужчинах: «Главное, чтобы он позволил себе быть сильным. Я – девочка. И мне, наконец-то, хочется стать хрупкой и грациозной»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из интервью Вы сказали, что для женщины трагедия – это не развод,...
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