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Наталья Цилинская о детях: «Нужно не справляться с ними, а жить»

24.11.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
8-кратная чемпионка мира и 4-кратная мама. Продолжаете активно заниматься общественной деятельностью, спортивной. Как на всё хватает времени?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Не хватает. Я просто много чем не занимаюсь из того, чего хотелось бы.

Вадим Щеглов:
А сколько младшему ребёнку?

Наталья Цилинская о детях: «Нужно не справляться с ними, а жить»

Наталья Цилинская:
4,5.

Вадим Щеглов:
Это самое время, когда детям надо уделять максимум внимания?

Наталья Цилинская:
Ну, где тут максимум? Кто сказал, что вот это максимум, а не вот это?

Вадим Щеглов:
А вот как определить, где эта грань?

Наталья Цилинская:
Нет грани. Нужно просто не справляться с ними, а жить. Жить со своими детьми так, как ты можешь, как вам всем наиболее комфортно. Да, нам, конечно, тоже чего-то не хватает. Но человеку никогда не хватит абсолютно времени, абсолютно денег, абсолютно сил. То есть всегда будет чего-то не доставать, всего этого всегда будет не доставать. Поэтому не надо просто на этом заморачиваться, и наслаждаться тем, что ты успеваешь сделать.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:8-кратная чемпионка мира и 4-кратная мама. Продолжаете активно...
 
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