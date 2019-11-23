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Под Минском показали реконструкцию сражения войны 1812 года

24.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспомнили одно из самых разгромных поражений Наполеона. Полтысячи реконструкторов из разных стран восстановили детали провального сражения великого полководца. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова оценила работу исторических клубов.

Машина времени в действии. Момент переправы французских войск под обстрелом русской армии. Историческая достоверность во всем, за исключением разве что погоды. Тогда было морознее и шел снег.

В бой как на парад. События 1812-го часто называют эпохой последней красивой войны. Оружие было еще несовершенным, а вот форма солдат яркой и элегантной. Чего только стоят кивера и шлемы, сверкающие бронзой.

В реконструкции участвуют целыми семьями. Для Антонины это первое сражение. Сегодня она снабжает солдат провизией. А вот Владимир уже сбился со счета битв.

«Когда сильно бахает, немного страшно. Но я ведь с родными, и мне уже не очень страшно», – говорит участница реконструкции Антонина Купрейчик.

Четыре дня сражений уместили в час детально выверенных действий. Конные баталии, схватки врукопашную и артиллерийские обстрелы. Кстати, именно пушки производили в солдатских рядах настоящее опустошение. Специалисты говорят: страшнее оружия для пехоты и не придумаешь.

«Пехота наступала колоннами. И если попадала шрапнель, она выкашивала весь первый ряд полностью», – рассказал участник реконструкции Юрий Шинкевич.

За баталиями на Брилевском поле наблюдали сотни зрителей. И хоть техника бутафорская, а залпы холостые, эмоции от происходящего все-таки неподдельные.

«Впечатлило большое количество людей. Несмотря на холод, мы с детьми тоже приехали», – говорит зрительница.

Итог боя известен: императорские войска окружили французские, чтобы их полностью уничтожить. Но Наполеону все-таки удалось спасти остатки некогда великой армии. Сражение было настолько знаковым, что во французском языке появилось новое слово – березина. Оно означает крушение всех надежд.



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В Беларуси вспомнили одно из самых разгромных поражений Наполеона. Полтысячи реконструкторов из разных стран восстановили детали провального сражения великого...
 
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