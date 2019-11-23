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Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Александр Нойок, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Сергей Кривец, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Павел Нехайчик, игрок ФК «Динамо-Брест»:
В этом году получилось особо интересно, все-так и БАТЭ, и «Шахтер» великолепно выступали. Не устаю благодарить эти команды, потому что они подстегивали нас и подстегивали друг друга к тому, чтобы каждый день, выходя на футбольное поле, ты развивался и прогрессировал. Это очень сильно стоит.
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Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Александр Нойок,...
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