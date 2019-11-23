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Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

24.11.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.

Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

Александр Зайцев, руководитель ФК «Динамо-Брест»:
Бывали сомнения в отдельные минуты, но в целом были уверены. Потому что реально банда сложилась классная.

Явно или неявно, но многие клубы тоже нас поддерживали

И я был не один, потому что явно или неявно, но многие клубы тоже нас поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире.

Про сборную не будем, это отдельная тема. Но клубный футбол у нас, крути не крути, сильнее многих соседей. Я это говорил, повторяю и буду повторять. Просто его надо правильно позиционировать. Я думаю, что мы как такой маленький паровозик где-то этому способствуем.

Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

Победа сложная, противодействие в конце чемпионата нарастало. С одной стороны, злишься, но с другой стороны приятно, что другие коллективы – «Ислочь», «Витебск», «Шахтер» – настраиваются, хотят себя показать. Они бьются в конце чемпионата за свои очки. Тем слаще победа.

Спасибо соперникам. Мы ругались, но вместе мы чемпионат Беларуси

Спасибо всем соперникам. Мы ругались где-то – и на федерации, и в прессе. Но вместе мы являемся нашим футболом под названием чемпионат Республики Беларусь. Мы вместе делаем его лучше и краше.

Чем больше градус борьбы, тем больше шансов, что рано или поздно мы начнем хорошо продаваться в мире

Чем больше градус борьбы, тем больше прогресса и больше шансов, что рано или поздно мы начнем хорошо продаваться в мире и займем свое место. Мы сейчас занимаем не свое место.

Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

Люди в материале: Александр Зайцев
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Как это было...
 
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