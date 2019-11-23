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Андриан Цибульский: наши спортсмены мотивированы на победы, на Олимпиаде – обязательно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Меньше недели осталось до старта Кубка мира по биатлону. В следующую субботу, 30 ноября, шведский Эстерсунд станет отправной точкой нового соревновательного сезона, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В 2019-м на старт наша сборная может выставлять четырех мужчин и четырех женщин. На кого будем рассчитывать в этом году и что изменилось в межсезонье?
Второй сезон без Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Женская сборная Беларуси только начинает осваиваться без многолетних лидеров в составе. Пока «первый номер» в команде Ирина Кривко. На Кубке мира сезона 2018/19 у нее 12 финишей в топ-10 и 15-е итоговое место. Также в активе две личные медали чемпионата Европы. В статусе лидера сборной Кривко начнет и новый сезон, однако сбрасывать со счетов других биатлонисток тоже нельзя.
Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:
В этом межсезонье осталась без лидера наша мужская сборная. Летом 2019-го о завершении карьеры объявил Владимир Чепелин. Теперь все внимание к молодежи.
Так, например, этим летом Дмитрий Лазовский и натурализованный Никита Лобастов на пару завоевали четыре медали летнего чемпионата мира среди юниоров, причем три награды золотые. Сейчас они тренируются с национальной сборной и попробуют себя на «взрослом» уровне.
Андриан Цибульский:
Не обошлось это межсезонье без уже привычной для нашего биатлона натурализации. Новые имена в команде: россиянка Аделина Сабитова и бывший лыжник Егор Казаринов из Татарстана.
Кстати, на контрольной тренировке в Тюмени Егор стал первым в мужской команде, Аделина – второй в женской. Однако этот старт был без стрельбы.
Андриан Цибульский:
А вот по-настоящему биатлонной проверкой сил стал Гран-при в Контиолахти. Правда, титулованных соперников там было не так уж и много, но, по крайней мере девушкам было на кого равняться. Так, в спринте Ирина Кривко стала второй, уступив Кайсе Макарайнен, но опередив Екатерину Юрлову-Перхт. У мужчин в этой дисциплине первым стал наш Антон Смольский.
Антон Смольский, спортсмен сборной Беларуси по биатлону:
Насколько плодотворной была подготовка летом и как проявят себя очередные натурализованные спортсмены уже совсем скоро покажет Кубок мира. Первый этап традиционно примет шведский Эстерсунд, а откроют две смешанные эстафеты. Главный старт сезона – чемпионат мира, который с 12 по 23 февраля пройдет в итальянском Антхольце.
Международный биатлон в этом сезоне заглянет и в Беларусь. В марте «Раубичи» примут заключительный этап Кубка IBU. Поэтому белорусским поклонникам биатлона хватит как по телевизору, так и вживую. Осталось подождать лишь пять дней.
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Новости Беларуси. Меньше недели осталось до старта Кубка мира по биатлону. В следующую субботу, 30 ноября, шведский Эстерсунд станет отправной точкой нового...
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