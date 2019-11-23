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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

24.11.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

Наталья Федорцова, корреспондент:
То, что сегодня происходило на брестском стадионе «Динамо», легендарно для всего белорусского футбола. Впервые местная команда прервала многолетнее чемпионство БАТЭ. Стадион просто сходит с ума.

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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

С победой брестское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

Люди в материале: Наталья Федорцова, Александр Лукашенко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Случилось это за тур...
 
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