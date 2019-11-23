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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.
Наталья Федорцова, корреспондент:
С победой брестское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Случилось это за тур...
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