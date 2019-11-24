Минчанин спросил у службы занятости, сколько человек включили в базу не занятых в экономике. Что ему ответили

Источник материала: Tut.by

«Сколько человек в Минске, по последним данным, включено в базу не занятого в экономике населения? Сколько из них получает платежи за водогрев воды по экономически обоснованным тарифам?» — поинтересовался минчанин у столичной службы занятости во время онлайн-конференцию «Вопросы труда, занятости и социальной защиты жителей Минска».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

На вопрос ответила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. По ее словам, «при обращении гражданина общедоступная информация может не представляться, если для ее получения требуется проведение аналитической работы, которая непосредственно не связана с защитой прав и законных интересов гражданина, который обращается».

«В связи с тем, что вами не указано, каким образом сведения о количестве граждан в Минске, которые включены в базу данных не занятых в экономике и которые получают платежи за подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, относятся к реализации ваших прав, свобод и законных интересов, направить данную информацию не представляется возможным», — ответила Жанна Романович.

Напомним, по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Планировалось, что те, кто попал в базу не занятого в экономике населения, с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года. В Совмине пояснили, что приняли такое решение «для недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам». В правительстве отмечали, что информацию для базы не занятых в экономике собирают почти из 50 источников. Обновленная программа, через которую собирают информацию о занятом населении, по всей видимости, должна помочь в сборе данных и сократить число ошибок по включению в базу и начислению платежей за ЖКУ по полным тарифам.

Сейчас не занятые в экономике по полным тарифам оплачивают подогрев воды.

В Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы, сообщало ранее агентство «Минск-Новости».