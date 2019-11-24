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Минчанин спросил у службы занятости, сколько человек включили в базу не занятых в экономике. Что ему ответили
Источник материала: Tut.by
«Сколько человек в Минске, по последним данным, включено в базу не занятого в экономике населения? Сколько из них получает платежи за водогрев воды по экономически обоснованным тарифам?» —
На вопрос ответила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. По ее словам, «при обращении гражданина общедоступная информация может не представляться, если для ее получения требуется проведение аналитической работы, которая непосредственно не связана с защитой прав и законных интересов гражданина, который обращается».
«В связи с тем, что вами не указано, каким образом сведения о количестве граждан в Минске, которые включены в базу данных не занятых в экономике и которые получают платежи за подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, относятся к реализации ваших прав, свобод и законных интересов, направить данную информацию не представляется возможным», — ответила Жанна Романович.
Напомним, по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти
Планировалось, что те, кто попал в базу не занятого в экономике населения, с октября
Сейчас не занятые в экономике по полным тарифам оплачивают подогрев воды.
В Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы,
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Минчанин спросил у службы занятости, сколько человек включили в базу не занятых в экономике. Что ему ответили
Сейчас не занятые в экономике по полным тарифам оплачивают подогрев воды.
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