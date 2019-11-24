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Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством. БАТЭ за 15 лет - ни разу

24.11.2019 22:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский», — говорится в поздравлении.

«Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно», — подчеркнул глава государства.

Он выразил пожелание, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола. Дружному и трудолюбивому коллективу «Динамо-Брест» президент пожелал не сбавлять обороты и громко заявить о себе на европейском уровне, говорится на сайте Александра Лукашенко.

Отметим, что до этого президент не поздравлял с чемпионством ни один другой клуб страны, включая 15-кратного чемпиона БАТЭ.

Руководителем «Динамо-Брест» является Александр Зайцев — бывший помощник сына Александра Лукашенко Виктора, который до этого поздравил команду лично.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.
 
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