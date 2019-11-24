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Победителем детского «Евровидения-2019» стала Вики Габор из Польши
24.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Победителем детского конкурса песни «Евровидение-2019» стала Вики Габор.из Польши, передает корреспондент БЕЛТА.
Польская юная певица получила 278 баллов от зрителей и жюри.
Вики Габор — 12 лет. Девочка родилась в Германии, начальное образование получила в Великобритании, а сейчас живет в Польше. Ее конкурсная композиция называлась «Супергерой». Особенностью исполнения стал сурдоперевод песни на сцене.
У Беларуси — 11 место. Страну на конкурсе представила 14-летняя
На этот раз конкурс объединил юных исполнителей из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса — Польши. Его слоган — «Поделись радостью». Главной сценой песенного форума стала Arena Gliwice.
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Победителем детского конкурса песни «Евровидение-2019» стала Вики Габор.из Польши, передает корреспондент БЕЛТА. Польская юная певица получила 278 баллов от зрителей...
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