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Мешок с красным луком столетней давности нашли в Антарктиде

24.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мешок с красным луком столетней давности нашли в Антарктиде

В Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт найден мешок красного лука, которому более 100 лет, сообщает агентство AP.

Как отмечается, находку сделали специалисты организации Antarctic Heritage Trust в хижине «Дискавери», которую еще в 1902 году построил британский полярный исследователь Роберт Скотт. 

«Одним из изученных артефактов в «Дискавери» в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок красного лука», — сказано в посте на официальной странице организации в социальной сети  Facebook.

Примечательно, что специалисты, тщательно изучив мешок и лук,  не обнаружили ни одного следа плесени. На опубликованном снимке также можно увидеть упаковки овсяных хлопьев, но о сохранности их содержимого ничего не известно.

Напомним, в начале ноябре дайверы подняли со дна Балтийского моря почти тысячу бутылок редкого французского коньяка и ликера, затонувшего на пути в Россию более ста лет назад. Алкоголь должны были доставить в Петроград в 1917 году, однако шведский пароход на пути в Россию задержала немецкая подлодка. Экипаж решил затопить судно, чтобы вернуться в Швецию, поскольку в то время алкоголь являлся контрабандой.

mir24.tv
 
 
Ссылка на источник 21
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В Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт найден мешок красного лука, которому более 100 лет, сообщает агентство AP. Как отмечается, находку сделали специалисты...
 
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