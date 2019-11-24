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Мешок с красным луком столетней давности нашли в Антарктиде
24.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт найден мешок красного лука, которому более 100 лет, сообщает агентство AP.
Как отмечается, находку сделали специалисты организации Antarctic Heritage Trust в хижине «Дискавери», которую еще в 1902 году построил британский полярный исследователь Роберт Скотт.
«Одним из изученных артефактов в «Дискавери» в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок
Примечательно, что специалисты, тщательно изучив мешок и лук, не обнаружили ни одного следа плесени. На опубликованном снимке также можно увидеть упаковки овсяных хлопьев, но о сохранности их содержимого ничего не известно.
Напомним, в начале ноябре
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В Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт найден мешок красного лука, которому более 100 лет, сообщает агентство AP. Как отмечается, находку сделали специалисты...
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