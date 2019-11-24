Мешок с красным луком столетней давности нашли в Антарктиде

Источник материала: Вороновская газета





В Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт найден мешок красного лука, которому более 100 лет, сообщает агентство AP.

Как отмечается, находку сделали специалисты организации Antarctic Heritage Trust в хижине «Дискавери», которую еще в 1902 году построил британский полярный исследователь Роберт Скотт.

«Одним из изученных артефактов в «Дискавери» в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок красного лука », — сказано в посте на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Примечательно, что специалисты, тщательно изучив мешок и лук, не обнаружили ни одного следа плесени. На опубликованном снимке также можно увидеть упаковки овсяных хлопьев, но о сохранности их содержимого ничего не известно.

Напомним, в начале ноябре дайверы подняли со дна Балтийского моря почти тысячу бутылок редкого французского коньяка и ликера , затонувшего на пути в Россию более ста лет назад. Алкоголь должны были доставить в Петроград в 1917 году, однако шведский пароход на пути в Россию задержала немецкая подлодка. Экипаж решил затопить судно, чтобы вернуться в Швецию, поскольку в то время алкоголь являлся контрабандой.

mir24.tv