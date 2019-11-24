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Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 году вырастет до 500

24.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 году вырастет до 500

Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500.

Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.

По словам Андрея Котика, сейчас в Беларуси 130 зарядных станций. Много станций строятся. И к концу текущего года количество зарядных станций достигнет 250. А в 2021 году эта цифра вырастет до 500. Кроме того, заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть»пояснил, что сейчас разрабатываются дополнительные меры стимулирования для электромобилей, поэтому количество зарядных станций будет расти.

Планируется, что к 2023 году в Беларуси будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет буквально за 3-4 минуты. Еще через год появятся электрокары, сопоставимые с топливными машинами не только по характеристикам, но и по стоимости.

Сегодня в Беларуси одна зарядка на один электрокар, для сравнения: в Норвегии — одна на 20 машин, в Украине — на 14.

СБ
 
 
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Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500. Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ заместитель генерального...
 
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