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Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 году вырастет до 500
24.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500.
Такую информацию озвучил в эфире телеканала
По словам Андрея Котика, сейчас в Беларуси 130 зарядных станций. Много станций строятся. И к концу текущего года количество зарядных станций достигнет 250. А в 2021 году эта цифра вырастет до 500. Кроме того, заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть»пояснил, что сейчас разрабатываются дополнительные меры стимулирования
Планируется, что к 2023 году в Беларуси будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет буквально за 3-4 минуты. Еще через год появятся электрокары, сопоставимые с топливными машинами не только по характеристикам, но и по стоимости.
Сегодня в Беларуси одна зарядка на один
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Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500. Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ заместитель генерального...
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